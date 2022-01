Loredana și Nick Casciaro, împreună la munte. În ce ipostaze s-au filmat și care e motivul reuniunii

Loredana se ludă cu performanța de a câștiga pentru prima oară X Factor alături de concurentul ei Nick Casciro, italianul cu voce de excepție care a cutremurat scena de mai multe ori, impresionându-i pe jurați.

Loredana și Nick Casciaro, împreună la munte

La început de an, Loredana, jurata X Factor, și-a dorit să înceapă cu un spectacol și a concertat într-un hotel de lux din Brașov, dar nu a plecat singură. Frumoasa blondină a fost însoțită de câștigătorul X Factor Nick Casciaro, iar cei doi au concertat împreună, având spectacole mai multe zile la rând.

Atât Loredana, cât și Nick au postat de-a lungul acestor 3 zile mai multe fotografii și filmări împreună, de la concertul pe care l-au susținut în duet, dar și de pe pârtie, acolo unde pare că ei s-au distrat pe cinste.

Un alt motiv al întâlnirii lor a fost faptul că Nick a împlinit frumoasa vârstă de 32 ani. Artistul a desfăcut o sticlă de șampanie. Cu el în cameră se afla și Loredana, care era într-o pereche de pijamale albastre. Cei doi au ciocnit câte un pahar de șampanie și au cântat.

Cine e Nick Casciaro, câștigătorul X Factor

Nick Casciaro a cucerit publicul în Marea Finală a sezonului 10 X Factor și a plecat acasă cu premiul de 50.000 de euro. Concurentul a făcut senzație pe scenă cu piesele sale și vocea spectaculoasă.

Printre înterpretările cu care a făcut show total pe scena X Factor se numără: „The Time of My Life”, „Who Wants To Live Forever” și „Ciobănaş cu 300 de oi”. Piesa în limba română a ajuns rapid la inimile telespectatorilor.

Tânărul a dezvăluit încă din audiții că este pasionat de sport încă din copilărie. De asemenea, Nick Casciaro a mai mărturisit faptul că practică fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească „Dragostea din tei”, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la „X Factor”.

Printre sporturile pe care le adoră se mai numără și surfing-ul. Acesta a vorbit și despre marele său vis: să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Reacția lui Nick Casciaro după ce a câștigat X Factor 10

Vestea că Nick Casciaro a obținut premiul de 50.000 de euro a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales pe el și mentorul său, care nu și-au putut stăpâni reacțiile spectaculoase.

„Tot ce s-a întâmplat aici mi-a umplut inima. Sunt foarte, foarte fericit. Pentru mine, X Factor este o renaștere”, a declarat Nick Casciaro, cel de-al zecelea câștigător X Factor.

