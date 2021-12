Cine e Nick Casciaro, câștigătorul X Factor sezonul 10. Tânărul a făcut senzație în Marea Finală a show-ului

Nick Casciaro, concurentul Loredanei, a ieșit victorios în Marea Finală a sezonului 10 X Factor. Tânărul a avut trei momente de-a dreptul spectaculoase. Acesta a cântat o piesă individuală, una alături de mentorul său și alta împreună cu un invitatul special.

Finalistul a impresionat cu timbrul său vocal și a lăsat jurații cu gura căscată. La final, publicul a fost cel care a votat soarta concurenților, iar voturile l-au desemnat câștigător pe Nick Casciaro. Cântărețul s-a bucurat extrem de mult când a primit marea veste și a mulțumit tuturor.

Printre înterpretările cu care a făcut show total pe scena X Factor se numără: „The Time of My Life”, „Who Wants To Live Forever” și „Ciobănaş cu 300 de oi”. Piesa în limba română a ajuns rapid la inimile telespectatorilor.

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul sezonului 10 X Factor

Finalistul a reușit să plece acasă cu premiul de 50.000 de euro, însă foarte puțini știu cine este de fapt Nick Casciaro. Concurentul Loredanei a venit tocmai din Italia la îndrumarea tatălui său pentru a încânta publicul românesc cu vocea sa. Totodată, acesta are 31 de ani și s-a decis să vină la „X Factor” pentru a demonstra tuturor că are o voce bună, nu doar un fizic de invidiat.

Tânărul a dezvăluit încă din audiții că este pasionat de sport încă din copilărie. De asemenea, Nick Casciaro a mai mărturisit faptul că practică fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica. Deși știe doar piesa românească „Dragostea din tei”, acest lucru nu l-a oprit pe concurent să participe la „X Factor”.

Printre sporturile pe care le adoră se mai numără și surfing-ul. Acesta a vorbit și despre marele său vis: să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Ce a spus Nick Casciaro după ce a câștigat sezonul 10 X Factor

Bryana Holingher, Andrei Duțu, Nick Casciaro și Jomajii sunt concurenții care au ajuns în ultima etapă a competiție sezonului 10 X Factor. Aceștia au pregătit momente de neuitat și au demonstrat că își merită locul în Marea Finală a show-ului.

Lora, Super 4, Dinu Iancu Sălăjanu și Zanni și-au susținut favoriții în finala X Factor, însă publicul a avut de spus ultimul cuvânt seara trecută. Italianul a lucrat foarte mult la momentele sale, iar Loredana i-a fost aproape încă din prima clipă și l-a susținut de fiecare dată.

Vestea că Nick Casciaro a obținut premiul de 50.000 de euro a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales pe el și mentorul său, care nu și-au putut stăpâni reacțiile spectaculoase.

„Tot ce s-a întâmplat aici mi-a umplut inima. Sunt foarte, foarte fericit. Pentru mine, X Factor este o renaștere”, a declarat Nick Casciaro, cel de-al zecelea câștigător X Factor.