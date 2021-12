Loredana, reacție la rece după ce Nick Casciaro a câștigat X Factor 2021. Ce a transmis jurata, la scurt timp după victorie

La scurt timp după ce Nick Casciaro a fost declarat marele câștigător al sezonului 10 X Factor, mentorul Loredana a publicat un mesaj emoționant, prin are i-a transmis italianului că este mândră că i-a fost mentor și că a avut ocazia să lucreze împreună cu un asemenea talent.

„Nu trebuie să renunți la visul tău chiar dacă pare imposibil și indiferent de ce spun alții!! Iar tu ai depășit orice obstacol! Îți mulțumesc că ai venit în calea mea și am reușit să facem istorie!

Îți doresc ca vocea ta să răsune pe cele mai mari arene ale lumii pentru că meriți! Ești Gladiatorul meu!

Și să nu uiți niciodată cine ți-a dat pașaportul spre nemurire.. România!”, a scris Loredana pe contul ei de Instagram.

Loredana a ținut să le mulțumească tututor celor care s-au implicat în show, dar și familiei pentru că este alături de ea necondiționat.

Mulțumesc tuturor celor care te-au votat!!Ați fost fantastici!!

Mulțumesc echipei de producție, operatorillor, echipei de sunet, trupei The Colours! De neoprit💪🏼

Mulțumesc partenerilor mei de juriu Țtefan Bănică, Delia și Florin Ristei pentru fair-play🙌

Mulțumesc simpaticilor noștri prezentatori Răzvan și Dani

Mulțumesc Dinu Iancu Sălăjanu pentru că a aceptat invitația mea de a cânta cu ține și a făcut-o magistral alături de Corul Acapella condus de George Miron și de minunatul Andrei Calancea.

Mulțumesc fetiței mele Elena pentru dragostea ei necondiționată și familiei mele pentru susținere

Nick mi-ai făcut cel mai frumos cadou de Crăciun ever!!

You are my Santa this year:) Santa Nick🎅🏻

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul sezonului 10 X Factor

Nick Casciaro este un tânăr în vârstă de 31 de ani din Italia care a decis să vină la „X Factor” pentru a demonstra tuturor că are o voce spectaculoasă, nu doar un fizic de invidiat.

Artistul a dezvăluit faptul că a practică sport încă de când era mic, fotbal, rugby, patinaj pe gheață sau pe role și nu numai. Se consideră o fire atletică și sportivă și iubește mult muzica.

De asemenea, practică surfing și visul său este să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii, în însorita Californie.

Nick Casciaro a avut un parcurs impresionant în cadrul competiției X Factor 2021 și a reușit să cânte melodii în limba română. În ultima înfruntar eînainte de Finală, Nick Casciaro a cântat alături de Ștefan, J. Doyle melodia „Sanie cu zurgălăi”, iar în Finală, Nick Casciaro a interpretat alături de Dinu Iancu Sălăjanu melodia „Ciobănaș cu 300 de oi”.