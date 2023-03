Loredana și-a filmat silueta la sală, unde lucrează din greu pentru a arăta bine. Cum a apărut pe internet și și-a surprins fanii

Loredana și-a surprins fanii cu o apariție de senzație pe rețelele de socializare, la sală, unde trage tare pentru a arăta atât de bine. Frumoasa vedetă s-a filmat imediat după atrenamentul de la sala de gym, unde merge des pentru a se menține în formă.

Loredana, cu abdomenul perfect la vedere, în sala de sport. Cât de bine arată frumoasa vedetă

Loredana a demonstrat de fiecare dată că este adepta unui stil de viață plin cu sport și cu diete speciale care o fac se mențină în formă mereu. Nu e prima dată când aceasta a fost surprinsă în sala de sport, lucrându-și trupul pentru a arăta astfel.

De această dată, însă, ea și-a filmat abdomenul dezgolit pentru a le arăta tuturor cât de bine reușește să se mențină în formă. Fanii acesteia i-au scris mai multe mesaje prin care i-au lăudat apariția de pe rețelele de socializare.

„Ce frumoasă ești”, i-au scris mai mulți fani Loredanei în comentarii.

Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei

Elena este fata Loredanei și a producătorului de film Andrei Boncea. În vârstă de 24 de ani, Elena lucrează ca producătoare la radio, iar pe rețelele sociale este foarte discretă.

Tânăra călătorește destul de des și, chiar dacă mama sa este veterană în lumea muzicii, ea nu vrea să-i calce pe urme.

„Nu! Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și, dacă vrei să fii în top, trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii.

Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine. Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.

E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii. Am primit atâtea poze de la oameni care au făcut asta pe muzica mea. Ce poți să ceri mai mult de la viață?", a declarat Loredana Groza, pentru Click!, citează Libertatea.

