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Mădălina Ghenea, despre carieră și viața personală: „Primesc foarte multă iubire acasă”. Ce roluri i-au marcat viața

Mădălina Ghenea a vorbit la Antena Stars despre fiica sa, Charlotte, proiectele alături de John Travolta și dorința de a lucra în România.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 13:03 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 13:05
Mădălina Ghenea, despre carieră și viața personală: „Primesc foarte multă iubire acasă”. Ce roluri i-au marcat viața | Getty Images
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Mădălina Ghenea, una dintre cele mai frumoase femei din România, își desfășoară activitatea pe mai multe continente. Cu un succes răsunător atât în industria modelingului, cât și în cinematografie, vedeta a oferit, în exclusivitate pentru Antena Stars, detalii despre cele mai importante roluri din viața sa.

Mădălina Ghenea, declarații despre rolurile vieții sale

Mădălina a vorbit despre rolul de mamă, cel care a împlinit-o cel mai mult din punct de vedere emoțional, dar și despre cele mai recente proiecte profesionale.

„Primesc foarte multă iubire acasă, în special din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. Pentru mine contează mult mai mult aprecierea unei femei decât a unui bărbat. Sunteți mai importante pentru mine”, a mărturisit Mădălina Ghenea.

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Mădălina Ghenea, emoționată până la lacrimi de fiica sa

Mădălina a răspuns curiozităților legate de fiica sa, Charlotte, care îi calcă pe urme în ceea ce privește frumusețea. Vedeta a vorbit cu multă emoție despre fetița sa, pe care o consideră cel mai prețios dar primit de la viață.

„Charlotte e un dar, e o bijuterie, fiica mea. E cel mai important dar pe care viața mi l-a dat. E un diamant și văd eu cât de frumos se transformă. Sunt foarte mândră de ea, de cum merg lucrurile la școală. Este poliglotă. Este un copil extraordinar și foarte dedicat fiecărei pasiuni pe care o are. Eu am avut un vis, l-am urmat și sunt foarte mulțumită de punctul în care sunt. Eu spun mereu că sunt la început”, a declarat Mădălina.

Vedeta a mai povestit că observă aceeași dorință de a descoperi lumea și în cazul fiicei sale. Micuța este pasionată de activitățile pe care le desfășoară și se implică în lucrurile care îi stârnesc interesul.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre proiectele profesionale

Mădălina Ghenea a vorbit și despre felul în care își construiește cariera și despre importanța alegerilor care o reprezintă cu adevărat. Pentru ea, succesul nu înseamnă doar acumularea de experiențe și proiecte, ci și capacitatea de a le da un sens.

„Trăim într-o lume care tot aleargă după a aduna. Câteodată cred că e mai bine să te oprești și să înțelegi ce aduni, ce piese în acest puzzle, pentru a construi ceea ce te reprezintă cu adevărat. Atât timp cât rămâi fidel acestor piese și reușești să le pui împreună la un moment dat, cred că atunci poți spune că ai ceea ce îți dorești”, a spus Mădălina.

Întrebată cum a reușit să își păstreze modestia de-a lungul timpului, vedeta a vorbit despre parcursul său profesional și despre oportunitățile pe care le-a avut.

„Normal că în Slatina, acum 30 și ceva de ani, să fac un film cu John Travolta părea ceva imposibil, dar uite că anul acesta am terminat filmările la două proiecte de care sunt foarte mândră. Am lucrat, în sfârșit, cu regizorul meu preferat, regizorul cu care mi-am dorit toată viața să lucrez. La celălalt proiect am lucrat cu John Travolta, cu adevărat o legendă. Fac lucruri pe care mi le-am dorit, dar pentru care chiar am muncit”, a povestit Mădălina Ghenea.

Ce ar schimba Mădălina Ghenea dacă ar putea da timpul înapoi

Întrebată ce ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi, Mădălina Ghenea s-a emoționat și a vorbit despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Vedeta a mărturisit că și-ar dori să se concentreze mai mult asupra momentelor frumoase și a subliniat că fiica sa va rămâne cea mai mare mândrie a vieții sale personale.

„M-aș concentra mai mult pe lucrurile frumoase. Îmi doresc să am la un moment dat, cu siguranță, și un subiect în viața personală cu care să mă mândresc, dar mândria mea în viața personală este și probabil va rămâne fiica mea, restul este în plan secund. Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile. Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Mi-aș dori un proiect în România”, a spus Mădălina Ghenea.

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Vedeta a mărturisit că se simte profund legată de România și este mândră de acest lucru, chiar dacă activitatea sa profesională se desfășoară în prezent pe mai multe continente. Deși cariera îi oferă oportunități internaționale, Mădălina își dorește să revină în țară pentru un nou proiect și să lucreze mai mult acasă.

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