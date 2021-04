Madison Beer, într-o pereche de colanți ultra mulați. Ce detalii sau surprins paparazzi

Cântăreața și compozitoarea Madison Beer a apărut pe stradă îmbrăcată într-o ținută provocatoare, care i-a scos în evidență trupul foarte bine lucrat. Perechea de colanți pe care a purtat-o i-a jucat feste.

Divele suprind cu fiecare apariție, imaginea lor fiind una foarte importantă pentru public. De cele mai multe ori acestea abordează ținute extrem de sexy și provocatoare pentru a atrage toate privirile.

Atunci când ies la plimbare, multe staruri poartă colanți pentru că sunt foarte confortabili, dar și pentru că le scot formele în evidență. Având trupuri de zeițe și fiind conștiente de atuurile pe care le posedă, artistele profită de orice moment pentru ca obiectivul camerei să le suprindă în ipostaze demne de laudă, care încântă privirile.

Accident vestimentar intenționat? Colanții ultra mulați i-au jucat feste lui Madison

Ea a fost fotografiată de paparazzi în timp ce cobora din mașină și se plimba alături de iubitul ei. Obiectivul camerei a suprins și detalii extrem de intime lăsate la vedere de perechea mult prea strâmtă de pantaloni.

Pentru că vrea să arate tutuor cât de mult se mândrește cu fizicul său, aceasta nu ezită să îmbracecele mai provocatoare ținiute.

Madison Elle Beer are 21 de ani și este o cântăreață și compozitoare americană. Aceasta s-a bucurat de un succes fulminant când Justin Bieber a postat un link către una dintre coperțile sale din mediul online. Ea și-a lansat single-ul de debut, „Melodii”, în 2013.

În 2018, Beer și-a lansat EP-ul de debut, As She Pleases. Proiectul a fost susținut de single-urile „Dead” și „Home with You”, ambele fiind certificate Gold de RIAA. Anul următor, Beer a semnat cu Epic Records, lansând ulterior albumul de studio de debut, Life Support în 2021. Albumul a fost susținut de mai multe single-uri, inclusiv „Selfish”, care a câștigat tracțiune în aplicația de partajare media TikTok, ducând la RIAA a single-ului Certificare aur.

Beer a declarat într-un TikTok Livestream din martie 2020 că este bisexuală: „Sunt bi [sexuală], am fost întotdeauna, nu este nimic nou”. De asemenea, a declarat anterior că a fost îndrăgostită de o femeie.

Beer s-a luptat cu problemele de sănătate mintală de-a lungul vieții sale și a spus că social media și internetul au contribuit la accentuarea lor, scriind piesa "Dear Society" despre problemele pe care societatea le provoacă. Ea a avut dferite episoade masochiste și a fost diagnosticată cu tulburare de personalitate Borderline.