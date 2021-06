Majda Aboulumosha se gândește deja la cel de-al doilea copil. Ce spune despre acest lucru

Majda Aboulumosha, fosta prezentatoare tv de la AntenaStars se gândește la un al doilea copil, însă nu vrea să forțeze lucrurile și așteaptă ca acest lucru să vină de la sine. Iată că pentru frumoasa actriță, ceea ce i-ar oferi și mai multă satisfacție din punct de vedere al familiei ar fi să mai aducă pe lume încă un copil, un frate sau o surioară pentru fiica ei.

Actrița și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv de la AntenaStars, despre ce anume i-ar aduce mai multă împlinire.

Majda Aboulumosha se gândește la al doilea copil

Deși nu crede în stereotipurile precum „mă simt împlinit” sau „aș fi mai fericit dacă...”, Majda ia în calcul posibilitatea venirii pe lume a celui de-al doilea copil care ar face-o foarte bucuroasă. Nu își plănuiește încă acest aspect, însă dacă ar fi să se întâmple să rămână gravidă ar fi foarte fericită. Aceleași sentimente îl încearcă și pe iubitul ei.

Fiica Majdei îi cere o surioară sau un frățior mamei. Fosta prezentatoare tv se gândește să-i accepte rugămintea și să devină din nou mamă, dat fiind faptul că ea iubește foarte mult copiii, așa cum a declarat ea recent.

Majda Aboulumosha (33 de ani) își mai dorește un copil mai mult pentru ca fiica ei să aibă un un frate sau soră alături.

„Mi-a zis și la patru ani și acum de curând. Nu spun niciodată nu, eu iubesc foarte mult copiii și dacă vreodată o să se întâmple lucrul acesta în viața mea o să fie primit cu brațele deschise, sunt convinsă de asta, dar las lucrurile să se întâmple exact în voia lor. Eu sincer îmi mai doresc un copil, dar dacă e să se întâmple, dacă nu o să se întâmple nu înseamnă că nu sunt fericită cu ce am. Mi se pare un lucru mare să spui «sunt împlinit», sunt extrem de fericită, nu știu, lucrurile astea mi se par mari sau nu știu dacă un om este complet pentru că și cel mai bogat om, și cel mai fericit care zice lucrurile acestea au pe undeva o lipsă și atunci eu sunt liniștită. Pentru mine, liniștea înseamnă iubire. Sunt liniștită și este cel mai important”, a declarat Majda, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, citat de spynews.ro.

Majda Aboulumosha poveste emoționantă de viață, mărturisită la Chefi la cuțite

Iată ce poveste de viață ar frumoasa Majda Aboulumosha:

„Sunt corcitură, sunt jumate româncă și jumătate libiancă. Povestea vieții mele este următoarea. M-am născut dintr-o mama foarte frumoasă, blondă, eu spun că este cea mai bună prietenă a mea. De câte ori vorbesc despre mama mea mă emoționez foarte tare. Iar tatăl meu este arab, din Libia. Eu toată viața am crezut că o să-mi întâlnânesc tatăl și am crezut în visul ăsta, chiar și atunci când mi s-a spus, pe la vreo 20 și ceva de ani, că nu mai este în viață. L-am căutat singură, în tăcere, fără să știe mama, fără să știe nimeni din familia mea. M-am dus la ambasada Libiei, mi-am zis povestea și nu a trecut mult timp și am primit numărul lui de telefon. Șase luni m-am pregătit, abia atunci am avut curaj să îl sun, ca să fiu pregătită. Și l-am întâlnit (…). Nu am știut ce ar trebui să fac. După 25 de ani l-am avut la masă de Crăciun. Am învățat să nu judec, am învățat să nu fac o tragedie din ceea ce mi se întâmplă în viață”, a spus Majda Aboulumosha la Chefi la cuțite.