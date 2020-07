Margherita de la Clejani și-a tatuat cuvinte și simboluri bizare pe corp! Ce semnifică acestea

”Sunt o mare fană a tatuajelor. Iubesc foarte mult tatuajele și m-am decis să tatuez câte o părticică din corpul meu, pentru că mă reprezintă, îmi place și e ceva care este real, authentic (…). Sunt excentrică”, a zis blondina.

”Fiecare tatuaj în parte are o simbolistică. De exemplu, ”rockstar”. Îmi place foarte mult rock-ul, mai nou și face parte din mine și am decis să-mi tatuez asta. Toate ideile de tatuaje pe care le am îmi vin așa de undeva. Intenționez să-mi fac și pe mână un tatuaj. Sunt o fire excentrică”, a mai adăugat Margherita de la Clejani despre tatuajele sale, în emisiunea de la Antena 1.