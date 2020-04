Maria Andria, primele declaraţii după ce i-a crescut o tumoră pe gât. "Și mama are cancer. Îmi este foarte frică"

Maria Andria a făcut primele declaraţii după ce i-a crescut o tumoră pe gât

"Sunt bolnavă. Nu voiam să cred când mi s-a spus chestia asta că am o tumoră la gât. Chestia este că și mama are cancer. I-am zis mamei mele că dacă așa mi-a fost dat de la Dumnezeu să pățesc, nu am ce să fac", a mărturisit Maria Andria

"La mulți ani și Dumnezeu a Înviat!" Maria Andria a povestit ce face în autoizolare: "Eu dorm goală, pentru că mă clocesc, acum m-am îmbrăcat special pentru tine!"

Artista a adăugat: "Am făcut biopsia azi de dimineață, am și infecție din cauza salivei care se duce în altă parte a gâtului și luni o să itru în operație. Mi-au spus și doctorii că acolo unde am eu tumora este periculos și îmi pot pierde și vocea. Îmi este foarte frică."