Maria Lucia Hohan rupe tăcerea după e acuzată că avut 10 aventuri în timpul relației: “Defăimare orchestrată de fostul partener”.

Maria Lucia Hohan, celebra creatoare de modă, care a îmbrăcat-o pe Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez, Eva Longoria, Sofia Vergara, Nicole Kidman, Jennifer Lopez Natalie Portman și nu numai, se află în centrul unui scandal, după ce un apropiat la familiei sale îi aduce acuzații precum infidelitate și minciună.

Maria Lucia Hohan declară că este ținta unei campanii de denigrare și defăimare orchestrată de fostul său partener, Adrian Stănescu. Coșmarul prin care trece

Ultimele acuzații care i se aduc creatoarei de modă fac referire la infidelitate și minciună. În cadrul procesului de „rupere a logodnei” dintre cei doi foști parteneri de viață, un martor a făcut acuzații în ceea ce o privește pe româncă. Acesta susține că știe cu certitudine că Maria Lucia Hohan și-a înșelat partenerul în timpul căsătoriei cu “cel puțin 10 parteneri".

Prima reacție a Mariei Lucia Hohan: „Nu, din păcate n-au existat acești amanți și nici JLO nu este prietena mea cea mai bună. Privesc cu dezgust un spectacol declanșat de un non-subiect. Așa arată democrația în anii 2022, adică acces liber neîngrădit la justiție și la presă, fiind dată în judecată, cu o frecvență lunară de ani de zile, pe subiecte născocite și, periodic, apărând în așa zise articole cu titlu incendiar pe subiecte la fel de derizorii și false. Se prezintă denaturări grave de așa zise conversații și imagini, de altfel obținute și publicate în mod ilegal.

Ceea ce este, din păcate, adevărat este că o mamă de doi copii, întâmplător și designer, a devenit acum 3 ani subiect al unei campanii permanente de denigrare și defăimare în mediul digital și nu numai, de o josnicie rar întâlnită și orchestrată de fostul partener, imediat după separare.

Mulțumesc pentru susținere însă, este binevenită.

P.S. Lăsați-mă să mă întorc în lumea mea magică cu materiale diafane și detalii drăgălașe, plină de frumos și culoare, nu mă trageți în acest abis sordid de care eu nu aparțin", a scris pe Instagram Maria Lucia Hohan.

În anul 2020, Maria Lucia Hohan a fost vizitată şi verificată de trei ori de echipaje de poliţie din cauză că Adrian Stănescu ar fi declarat fals că ea avea corornavirus și nu respecta carantina

În anul 2020, Maria Lucia Hohan a făcut mai multe declarații prin care expune coșmarul prin care a trecut, inclusiv în pandemie, când fostul său partener i-a făcut plângere penală pe baza faptului că ea avea coronavirus și nu respecta carantina: "A făcut plângere penală pentru că am coronavirus şi nu respect carantină. Nu este Soţul meu, nu am coronavirus!".

"Timp de 11 ani de zile am avut o relaţie pe care nu am dorit să o expun public. Cu un partener de viaţă alături de care am doi copii, de 8 şi de 6 ani. De aproape patru ani de zile mă confrunt cu un coşmar căruia i-am pus capăt în vara anului trecut, cu consecinţe extreme pentru mine şi copiii mei. De 6 luni de zile mă confrunt cu o campanie online, plătită şi întreţinută de fostul meu partener de viaţă, care se prezinta peste tot ca fiind "Soţul" meu, deşi nu am fost niciodată căsătoriţi.

Mi-a hărţuit familia, prietenele, angajaţii, toţi fiind martori la această povestă, mi-a pus afacerea şi implicit angajaţii în pericol, a plâns la comandă, a minţit, m-a urmărit şi m-a hăituit în toate chipurile posibile pe fondul unui proces de custodie în care încearcă să zugrăvească un portret de monstru, "curvă" şi mama incapabilă. Am stat ascunsă de frică şi de oroare, crezând că pot fi protejată de instituţii şi de legi, crezând că adevărul e suficient. Am ţipat, am urlat, am cedat, am greşit, am fost tărâtă pe jos, la propriu şi la figurat, am făcut toate greşelile unui om hăituit şi dominat de un partener care deformează realitatea la fiecare pas. Deep fake, minciuni, fake news, ceva ce am trăit pe pielea mea din plin.

Acum se desfăşoară o campanie în care “soţul” meu închipuit este “eroul” care mi-a făcut plângere penală pentru că am coronavirus şi nu respect carantină. Nu este Soţul meu, nu am coronavirus!

Am fost nevoită să merg la institutul Matei Bals, la Poliţie, la Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti precum şi la medicul meu de familie de la Spitalul Militar pentru verificări şi avize epidemiologice pe care le am obţinut pe toate.

Am intrat în izolare, am închis fabrica şi biroul încă de joi hotărând să suspend activitatea celor 70 de angajaţi cel puţin până duminică viitoare, pentru protecţia tuturor, mai ales că suntem o companie alcătuită 100% din femei, majoritatea mame. A trebuit să explic părinţilor de la şcoală şi directoarelor că este o campanie plătită şi orchestrată de fostul partener cu care eu nu mai sunt în relaţie de un an de zile. Deja au trecut 23 de zile de la întoarcere şi nu am prezentat simptome fiind în permanentă monitorizată.

Am fost vizitată şi verificată de 3 ori de echipaje de poliţie în decursul ultimelor 2 săptămâni, găsită de fiecare dată acasă - inclusiv astăzi'', afirmă Maria Lucia Hohan, notează okmagazine.ro.

