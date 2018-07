Marian Drăgulescu face DEZVĂLUIREA momentului! „Au fost în jur de 100 de câini”

Gimnastul Marian Drăgulescu și Corina, soția sa, au niște suflete foarte mari când vine vorba de animale. Aceștia dețin doi căței metis, ambii salvați de Marian, iar Corina are grijă săptămânal de zecile de câini de pe un câmp din Pantelimon.

Despre pasiunea sa pentru animale, Marian Drăgulescu povestește în cadrul emisiunii „Stăpânii Vedetelor”, difuzată sâmbătă de la ora 13.00, pe Antena Stars.

„Pe Bella am găsit-o pe câmp, în Pantelimon, iar pe Benny l-am găsit la ușa apartamentului părinților mei. Ei stau la etajul opt și s-au trezit cu el la ușă. A venit singur până acolo și nu a mai vrut să plece. Când am găsit-o pe Bella, era bolnavă, avea pe corp bucăți de blană căzute, pe coadă nu mai avea blană. Am văzut-o pe acolo singură, bolnavă și am luat-o.

Am crezut că are o boală de piele, dar de la alimentație i s-a tras. I-am făcut tratamentul și acum arată foarte bine. În Pantelimon, unde am găsit-o pe Bella, sunt mai mulți câini de care Corina are grijă, le duce mâncare. Am făcut și o campanie și am sterilizat 100 de câini, ceea ce s-a observat pentru că nu s-au mai înmulțit”, mărturisește Marian Drăgulescu.

Despre dragostea pe care Marian Drăgulescu și soția le-o poartă câinilor ce fac parte acum din familia lor, dar și despre felul cum încearcă să ajute și alte viețuitoare , telespectatorii vor afla, sâmbătă de la 13.30, în cadrul emisiunii „Stăpânii Vedetelor”, de la Antena Stars.