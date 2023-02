Oana Roman, mesaj neașteptat după despărțirea de Marius Elisei: „Am trăit ani de zile de abuz”

Oana Roman și-a îngrijorat recent comunitatea din mediul online, în urma unui mesaj neașteptat care a lăsat locul mai multor interpretări și controverse. Vedeta TV și tatăl fetiței ei, Marius Elisei, au decis din nou să se separe, fiecare dezvăluind varianta proprie de poveste, în urma despărțirii.

Oana Roman, declarațiile neașteptate care i-au luat prin surprindere pe admiratorii săi. Ce a povestit

Pe rețelele de socializare, Oana Roman a explicat că a fost acuzată că dezvăluie prea multe detalii din culosele relației sale cu Marius Elisei, iar aceste comentarii venite din partea urmăritorilor săi au dat startul unui nou șir de declarații surprinzătoare.

Vedeta TV izbucnit în mediul online, explicând care este motivul pentru care își dorește să facă publice problemele care au existat între ea și Marius Elisei, de-a lungul timpului. În mesajul său, Oana Roman a scos la suprafață câteva detalii care ar putea să indice mult mai mult decât se știa până în prezent cu privire la relația celor doi.

Fiind acuzată de cei care o urmăresc că face publice prea multe informații din intimitatea relației ei cu Marius Elisei, Oana Roman a ținut să motiveze această alegere. Vedeta a explicat că își dorește să încurajeze, prin propriul exemplu, persoanele care au trecut printr-o experiență similară, aducând în discuție și ideea de „abuz psihic și fizic”. Fiica lui Petre Roman și-a încurajat comunitatea să ia atitudine în astfel de situații și nu rămână indiferenți dacă sunt victimele unui abuz.

În mesajul său, Oana Roman a mărturisit că a trecut prin multe momente neplăcute de-a lungul relației sale cu Marius Elisei, dând de înțeles că acesta ar fi abuzat-o.

„Foarte mulți mi-au scris că spăl rufele în public. Nu. Trebuie să nu îi mai protejăm pe cei care fac rău. Trebuie să avem curaj să ne exprimăm. Nu este vorba despre spălat rufele în public, asta este o prostie inventată. Este despre a-ți asuma ceea ce ai trăit, despre a nu te mai lăsa călcată în picioare.

Eu am trăit ani de zile un abuz mental și emoțional extrem. Ca mine sunt milioane de femei. Nu trebuie să tăcem. Eu nu mai protejez pe nimeni. Eu am curaj să vorbesc despre ceea ce am trăit”, a dezvăluit Oana Roman pe Instagram.

Ce spune Oana Roman despre abuzul fizic

Oana Roman a declarat că ani la rândul a trăit în abuz emoțional și mental și este sigură că în cazul ei se află multe alte femei care nu au curaj să vorbească despre acest lucru. Mai mult decât atât, vedeta TV a explicat că astfel de persoane sunt, cel mai probabil, abuzate și fizic, aducând în discuție și acest subiect. Cu toate acestea, Oana Roman a ținut că precizeze că acesta nu este și cazul ei, deoarece nu a trecut niciodată printr-o astfel de experiență.

„Ca mine sunt milioane de femei, care trăiesc sigur și abuz fizic. Nu este cazul meu și nu a fost niciodată în viața mea”, a adăugat Oana Roman, pe rețelele de socializare.

