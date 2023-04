Oana Roman a ajuns cu fiica sa Isabela, de urgență la spital. Ce mesaj le-a transmis fanilor în mediul online

După ce s-a confruntat ea însăși cu probleme de sănătate, de sărbători, Oana Roman a fost nevoită să treacă iarăși printr-o perioadă de neliniște. Astfel, fosta prezentatoare TV și-a dus fiica la spital. Iată ce s-a întâmplat!

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fiica Oanei Roman. Mama sa a dus-o la spital

Vedeta a povestit totul fanilor din mediul online. După ce și-a petrecut sărbătorile la pat, fiind infestată cu coronavirus, iată că a trebuit să mai treacă peste încă un hop, de data asta având legătură cu fetița sa, Isa.

Fiica lui Petre Roman s-a temut că și Isabela s-ar fi putut infecta cu virusul SARS-CoV-2, însă medicii i-au spus care a fost adevărata cauză, fiind vorba de o indigestie. Totul s-a întâmplat de dimineață, când fiica ei și a lui Marius Elisei nu s-a simțit bine la școală, așa că mama sa a dus-o neapărat la spital și a cerut ajutorul.

„Din păcate, în această dimineață, Isa nu s-a simțit bine la școală. M-am dus, am luat-o și am venit direct la spital la camera de gardă. Am nimerit să fie de gardă chiar doctorița ei care o îngrijește de când era bebeluș.

Testul COVID a ieșit negativ. Pare că are o indigestie, i s-a făcut un antivomitiv și tratament pentru acasă. Doamne ajută”, a scris Oana Roman, pe Instagram, notează Spynews.

Cum se simte Oana Roman acum, după ce a fost testată pozitiv cu coronavirus

Antreprenoarea a fost nevoită să petreacă sărbătorile singură, din cauză că a avut COVID. Cel care i-a fost alături a fost chiar tatăl fetiței sale, deși s-au separat definitiv, având grijă de cea mică.

Până la urmă, bruneta și-a liniștit fanii și i-a anunțat că rezultatul testului a ieșit negativ de data asta, dar mai important, nici Isabela, și nici Marius Elisei nu a fost infestat cu virusul SARS-CoV-2.

Vedeta susține că încă are câteva probleme cu vocea, iar tusea nu i-a trecut. Prin urmare, Oana Roman va mai sta acasă, pentru a se odihni și până își va reveni complet.

„Vești bune. Eu am de azi test negativ, iar Isa și Marius la fel. Totul bine. Doamne ajută! Azi am deja testul negativ, dar încă nu mi-am revenit cu vocea sunt încă foarte fonfăită, îmi curge încă nasul și tușesc un pic. Aș fi vrut să ies, dar e mult prea urât afară”, a declarat Oana Roman pe contul ei personal de Instagram, notează Fanatik.

