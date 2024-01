Melinda, soția lui Puya, detalii despre cum e să fie mamă. Crește trei fete de rapper

Puya și Melinda formează unul dintre ele mai longevive cupluri de la noi din țară și care se bucură de o relație frumoasă împreună. Iată ce dorințe au cele trei fetițe care le seamănă perfect și cum vede Melinda provocările vârstei lor.

Puya și Melinda s-au cunoscut în anul 2006 și s-au căsătorit în anul 2011. Bruneta, care tocmai termina clasa a XII a, a fost cea care a reușit să-l cucerească pe Puya cu felul său carismatic și frumusețea deosebită.

Cântărețul a dezvăluit că îi plăcea foarte mult de Melinda, motiv pentru care începuse să își programeze concertele doar acolo unde știa că se află și ea. Eforturile pe care le-a depus Dragoș Gărdescu, pe numele său real, de a o cuceri pe frumoasa bruntă, s-au dovedit a fi benefice și meritate, dat fiind faptul că acum trăiesc o minunată poveste de dragoste.

Citește și: De la ce pornesc certurile dintre Puya și soacra sa: „Ne înțelegem bine cât timp nu aducem subiectul religie în discuție”

Viața lor de familie este cât se poate de frumoasă, cei doi având trei fiice care le seamănă perfect.

Într-un interviu acordat pentru ego.ro, Melinda a povestit cum vede rolul de mamă a trei fete, cum se descurcă cu ele, dar și care sunt provocările vârstei care apar zi de zi.

Melinda, noile provocări ale familiei

Pentru că cele trei fete au crescut, și ușor, ușor două dintre ele se apropie de vârsta adolescenței, provocările devin din ce în ce mai grele pentru ca Melinda să facă față cu brio, dar cu toate acestea, brunta nu se plânge, ba chiar se bucură și se mândrește cu familia numeroasă pe care o are.

Soția lui Puya a povesit cum fetele au început să fie din ce în ce mai curioase și interesate de domeniul frumuseții, fapt pentru care le surprinde apelând la machiajele ei, dar și la frumoasele bijuterii.

„Fetele au dat iama la machiaje. Le-au distrus pe toate, ca să zic așa. La bijuterii au încercat puțin, încă nu prea le place, sunt mici, dar la machiaje nu sunt mici. La 13 ani deja cam vrei să faci ceva. Am noroc că cea mare nu vrea să se machieze. Din punctul meu de vedere, niciuna nu are nevoie de machiaj, dar mai încearcă ele pe acasă așa. Cea mijlocie se dă cu negru pe la ochi așa mereu” povestea Melinda.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 16 ianuarie 2024. Ce s-a întâmplat când Melinda a rămas singură în bucătărie: „...plânge”

Referitor la secretele ei pentru frumusețe, Melinda susține că apelează foarte rar la machiaj și că se bucură de tenul pe care îl are.

„Nu mă machiez, cred, din cauza tenului. M-a ajutat mereu culoarea tenului. Îmi mai dau cu blush. Așa se zice, nu? Mă mai dau cu ruj și rimel, dar mereu uit să mă dau cu rimel, adică mă dau cu de toate, dar rimelul îl uit mereu. Dacă aș fi fost negresă, poate ar fi mers să mă machiez mai extravagant, cu albastru, cu portocaliu pe la ochi. Dar nici nu știu să mă machiez. Azi, spre exemplu, m-am machiat singură ca să fiu și eu mai elegantă, dar, de obicei, nu mă machiez. Fetele seamănă cu mine la ten. Cea mijlocie e mai deschisă așa un pic, dar se bronzează imediat”, a mai precizat Melinda.

Citește și: Câte case are Puya. Ce s-a întâmplat cu locuința lui de la Cernica: „Eu sunt mai cu tradiția”

Daca Melissa și Iuliana sunt cele care țintesc către viața adolescentină, fetița cea mică încă se bucură de anii de copilărie, iar bruneta se mândrește enorm de acest lucru.

„Cea mică a început și ea clasa 0. Le am pe toate trei la școală. În sfârșit. Am zis că mai am un pic și scap, dar de unde, o să vină și mai greu. Cum cresc copiii ai probleme mari și tot așa. Vacanța asta am stat acasă. Toți am fost obosiți. Ele au multe activități, au meditații și stăm mai puțin împreună, seara mai apucăm să stăm. Așa că în vacanță am stat acasă, am mai ieșit și noi prin oraș, am fost pe la restaurante, chestii așa prin împrejurimi. Nu puteam să plecăm niciunde” a mai adăugat aceasta.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Melinda și Diana Bulimar, surprinse cu un mic dejun cu „lighioane”

O altă provocare căreia Melinda trebuie să-i facă față cu brio este reprezentată de pasiunea lor pentru adidași. Deși fetele nu au cerințe extravagante, se pare că au o slăbiciune pentru încălțăminte și pentru machiaje încă de mici. Cu toate acestea, mama lor se bucură de dorințele lor și de faptul că fetele sunt cuminți și că nu depășesc anumite limite.

„Am avut minivan când erau ele mici. Atunci luam cu mine prea multe lucruri că erau mici și trebuia să schimb tot, dar acum nu. Fiecare are o geantă, un troler. Cea mare este pe stilul mai sport, deși nu prea își ia haine, cea mijlocie mai mult cu farduri. Deci nu sunt disperate așa după haine. Sunt amândouă pe adidași. Pe cea mică încă o îmbrac eu. Chiar dacă are 6 ani, o mai îmbrac eu. Cred că până la 10 ani o să îi aleg hainele. În general, fetele sunt mai cuminți”,

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți în Bulgaria, 17 ianuarie 2024. Melinda, aspru ctiticată de Nea Marin. Ce s-a întâmplat la repetiții