Mesaj de ultimă oră despre Dana Roba. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente și ce a transmis familia

Lidia Roba, sora Danei Roba, a făcut un apel la persoanele care intervin în situația medicală a Danei, vorbind cu medicii. Aceasta îi roagă să nu mai insiste la cadrele medicale care se ocupă de cazul surorii sale fiindcă ea primește deja cel mai bun ajutor medical.

Sora Danei Roba, mesaj cu privire la starea de sănătate a vedetei. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente și ce îi roagă pe internauți

Dana Roba a ajuns de urgență la spital, după ce soțul a lovit-o brutal cu un ciocan și i-a cauzat răni pe tot corpul. Aceasta este sub atenția medicilor care se ocupă de situația ei pentru a-i oferi cel mai bun tratament.

Astfel că, Lidia Roba, sora vedetei, a ținut să facă o serie de precizări în mediul online și a avut o rugăminte către persoanele care intervin în discuțiile cu medicii fără a fi nevoie.

''Vă rugăm frumos (insist), să nu mai interveniți în discuție cu medicul. Toată secția se ocupă de Dana cu cel mai mare grad de profesionalism. Vă rugăm să aveți răbdare alături de noi, în legătura cu starea ei de sănătate.

Știm că vreți să ajutați, dar trebuie să așteptăm cu răbdare. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere!'', a scris Lidia, sora Danei Roba pe rețelele de socializare.

Ce spun apropiatii despre starea de sănătate a Danei Roba: “Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă”

Potrivit Fanatik.ro, cântăreața de muzică populară Alina Radi, bună prietenă a Danei Roba, este extrem de îngrijorată pentru viața Danei Roba. Victima va fi supusă unei noi operații, însă medicii sunt rezervați cu privire la șansele de recuperare.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a spus Alina Radi, potrivit publicației Fanatik.

Detalii cumplite despre ce a pățit Dana Roba. Ce spun medicii despre urmările atacului

Dana Roba a fost lovită de mai multe ori cu ciocanul de soțul cu care e în divorț. Gestul extrem de violent ar fi fost unul premeditat, cred autoritățile.

Bărbatul și-a gândit fapta, sunt de părere anchetatorii. Potrivit acestora, el s-ar fi asigurat că cei doi copii ai lor se află la bunici, astfel încât să rămână singuri în apartamentul familiei lor.

Primele informații indică faptul că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi dus pe cei doi copii la bunici și a așteptat ca femeia să adoarmă înainte de a o ataca. Vecinii au fost cei care au alertat Poliția, speriați fiind de țipetele Danei Roba.

Medicii spun că loviturile au fost atât de dure, încât femeia ar putea rămâne cu semne toată viața. Ea a suferit multiple leziuni la nivelul capului și la mâini.

