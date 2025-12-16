Prima apariție publică a fostului fotbalist Ionel Ganea, după moartea fiului său. Află ce declarație dureroasă a făcut.

Fostul fotbalist internațional Ionel Ganea a făcut o declarație dureroasă, în cadrul primei sale apariții publice de la moartea fiului său, care s-a stins în urma unui tragic accident de mașină. Descoperă în rândurile de mai jos ce a declarat sportivul.

Mesajul dureros, transmis de fostul fotbalist Ionel Ganea, în prima sa apariție publică după moartea fiului său

Pentru cei care nu își amintesc, Ionel Ganea a trecut în mai 2025 prin momente extrem de dificile după ce a fost implicat într-un accident de mașină în localitatea Hurez din comuna Becleaan din Făgăraș. El a scăpat teafăr, însă fiul său în vârstă de 2 ani a fost grav rănit. După ce a stat mai mult timp în comă indusă, copilul s-a stins din viață, în ciuda numeroaselor eforturi depuse de medici. Apoi, în spațiul public au apărut numeroase informații despre procesul de care va avea parte fostul fotbalist internațional, dar și despre posibila sancțiune pe care judecătorii vor alege să i-o dea.

Recent, Ionel Ganea a fost văzut în prima sa apariție publică de la moartea fiului său. Acesta a organizat un turneu de fotbal în memoria copilului său, la Făgăraș, acolo unde au participat echipe din județul Brașov, dar și foști colegi de breaslăo precum Dănuț Lupu, Daniel Chiriță, Marian Aliuță, Iosif Rotariu și Dumitru Stângaciu. Evenimentul a fost unul apreciat și din tribune nu au lipsit copiii.

Potrivit cancan.ro, în cadrul unui interviu acordat recent pentru prosport.ro, fotbalistul a făcut o dezvăluire dureroasă. Acesta a spus că atât el, cât și alți colegi de breaslă încearcă să îl scoată din starea în care se află, dar că îi este imposibil și că preferă să stea singur și să se lase „în mâinile lui Dumnezeu”. Fostul fotbalist internațional susține că rugăciunile îl ajută și îl întăresc și cere oamenilor să nu îl mia judece, căci totul a fost parte din destinul deja trasat.

„Dumnezeu nu cred că ne vrea răul, pentru mine a fost ceasul rău și mi s-a întâmplat cea mai mare nenorocire de pe pământ. Rugăciunile te ajută și te întăresc. Ce pot să fac eu mai mult în momentul ăsta decât să mă rog? Ce? Vreau să stau liniștit și să-mi spun rugăciunile. Dacă Dumnezeu consideră că mai sunt de folos pe pământ… să mă lase să-mi duc crucea asta toată viața, să trăiesc în necazul ăsta. Dacă nu: «Facă-se voia Ta, Doamne, precum în cer și pe pământ». Ce să fac? Ce pot eu să mai fac? Mie nu-mi rămâne decât să devin un om mai bun, mai credincios, până mi-o veni și mie rândul”, a mai adăugat acesta, potrivit surselor citate.