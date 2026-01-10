Survivor România, 10 ianuarie 2026. Decizie crucială la scor egal! Cine a adus punctul decisiv și ce tabără a câștigat imunitatea

Episodul 2 din data de 10 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. La scorul egal de 6-6, tensiunea a atins cote maxime, iar Războinicii și Faimoșii au trebuit să facă o nouă alegere strategică. Fiecare trib a nominalizat doi băieți și două fete pentru ultima parte a traseului, iar fiecare punct conta. Iată cine a adus victoria finală și ce echipă a câștigat imunitatea în această confruntare!

Sambata, 10.01.2026, 23:30