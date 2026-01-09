Antena Căutare
Cum a răspuns Ilona Brezoianu criticilor legate de alăptare. "Nu tre să te crucifici dacă nu poți sau nu vrei"

Ilona Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, a vorbit recent despre alăptare pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:12
Ilona Brezoianu a răspuns curiozităților urmăritorilor ei despre viața de mămică și creșterea fiului ei, Matei. | Antena 1

Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu aproape 2 luni și de atunci trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de soțul ei, Andrei, și micuțul lor, Matei.

Ilona este în continuare foarte activă pe rețelele de socializare deși are un program încărcat de la nașterea fiului ei. Actrița reușește să își facă timp și pentru plăcerile ei și spune că se bucură din plin că beneficiază de ajutor.

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre alăptare

De asemenea, înainte de a naște, Ilona a dezvăluit că ea împreună cu soțul ei, Andrei, au amenajat un apartament pentru ca părinții ei să se mute în București și să o ajute cu creșterea fiului lor. Vizibil emoționați și încântați de noua postură, cea de părinți, Ilona și Andrei formează acum un cuplu și mai unit și o familie fericită alături de micuțul lor.

Citește și: Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi

Pe lângă faptul că soțul ei, Andrei Ril, este mereu lângă ea și gestionează împreună creșterea fiului lor, Ilona a povestit recent pe Insta Story că atât părinții lui Andrei, cât și părinții ei îi ajută foarte mult.

Ilona Brezoianu a decis să facă un Q&A pentru a menține în continuare legătura cu comunitatea ei de fani și a fost receptivă să răspundă la tot felul de întrebări legate de fiul ei și creșterea lui.

Printre primele întrebări a fost dacă alăptează, iar actrița a explicat de ce nu face acest lucru, asumându-și faptul că ar putea fi criticată de alte mame care vor vedea explicațiile ei.

„Nu. Și nu tre să existe o diferență între femeile care alăptează și alea care nu! Sunt tot mame la fel de bune și nu tre să te crucifici dacănu poți sau nu vrei pur și simplu”, spune Ilona.

Citește și: Imaginea adorabilă de familie cu Ilona Brezoianu, soțul și fiul lor. Cum s-au fotografiat toți trei

O altă întrebare a fost legată dacă a fost judecată sau nu pentru că a ales să nu își alăpteze bebelușul.

„Nimeni nu decide pentru tine și corpul tău. Ești la fel de importantă ca și copilul. Dacă tu ești bine și el va fi bine, deci părerea mea e să nu mai ții cont de alții și să faci ce e bine pentru tine. El va fi fericit”, a răspuns Ilona.

Ilona Brezoianu a decis să fie sinceră cu urmăritorii ei care i-au adresat întrebări despre cum a ales să aibă grijă de bebelușul ei și a răspuns onest, fără filtru, fiind ea însăși.

Actrița a povestit că a născut prin cezariană și, deși a avut emoții mari, a spus că s-a gândit la faptul că operația va dura doar 10 minute și urma să îl întâlnească mai repede pe fiul ei.

Ea a explicat că s-a recuperat mai repede decât ar fi crezut după operație și că acum se poate ocupa liniștită de fiul ei.

Citește și: Cum arată Ilona Brezoianu la câteva zile după ce a născut. Ce a dezvăluit despre acomodarea cu bebelușul ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

