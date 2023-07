Oana Moșneagu și Vlad Gherman au petrecut zile de vis în vacanța lor din Grecia, iar după o săptămână s-au întors în țară.

Cei doi au postat imagini și filmulețe inedite din Grecia, destinația preferată de mulți români în sezonul estival. Împrejurimile i-au impresionat nu doar pe cei doi actori, dar și pe fanii lor de pe rețelele sociale.

Mesajul postat de Oana Moșneagu, iubita lui Vlad Gherman. Cei doi s-au întors recent din vacanță: „Eu nu vreau, el nu vrea”

După multă muncă pe platourile de filmare, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au pelcat într-o binemeritată vacanță pe meleagurile grecești, acolo unde priveliștea, dar și mâncarea sunt unele de vis pentru majoritatea turiștilor.

Cei doi amorezi au petrecut o săptămână departe de casă, iar recent s-au întors în București. Într-un mesaj postat de actriță, pe pagina de Instagram, se pare că cei doi se acomodează mai greu cu aerul din Capitală, mai ales că trebuie să se întoarcă la proiectele lor profesionale. Vacanța a luat sfârșit, dar au rămas cu amintiri de neuitat.

„Eu nu vreau, tu nu vrei, el/ ea nu vrea. Prima zi de luni de după vacanță. Nimeni nu o vrea. Tu cum faci trecerea de la nisipul de pe plajă la praful în ochi din București? Obligat, forțat, că nu ai de ales, ca mine?”, a scris Oana Moșneagu pe pagina ei de Instagram.

La rândul lor, urmăritorii din mediul online le-au dat dreptate celor doi, menționând că așa e după vacanță, însă timpul trece repede și își vor recăpăta, din nou, energia.

Cum a început povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman

Cei doi actori sunt colegi de platou și au multe proiecte împreună, lucru care i-a apropiat și mai mult de-a lungul timpului. Vlad Gherman și-a dat o nouă șansă la iubire, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, care la rândul său și-a refăcut viața alături de un alt partener. Ambii au apelat la un terapeut de cuplu, la începutul relației lor, pentru a fi siguri că sunt acolo unul pentru celălalt, însă într-un mod benefic și potrivit pentru fiecare dintre ei.

„Ea si cu mine suntem doi adulti la scoala. Invatam impreuna in fiecare zi sa iubim. E greu sa treci clasa fara restante, e greu sa iei 10 la toate materiile care fac parte din programa scolara a iubirii. Impreuna suntem mai disciplinati, impreuna invatam mai bine si am inceput amandoi sa venim acasa cu carnetul plin de note bune! Speram sa fim premianti de la un an la altul mai ales ca aceasta scoala nu se termina niciodata 🥹❤️ @oana_mosneagu iubesc sa invat sa te iubesc!”, a scris Vlad Gherman, în mediul online.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit Viva!.

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.