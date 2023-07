Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu, de fapt. Cine a făcut primul pas: „M-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de mai bine de un an, însă puțini știu faptul că actorii se cunoșteau dinainte să fie împreună. Iată cum a început povestea lor de iubire, de fapt, dar și cine a făcut primul pas.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au asumat public relația de iubire în urmă cu mai bine de un an. Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere și a stârnit o mulțime de reacții în rândul fanilor.

Așadar, actorul și-a găsit fericirea în brațele colegei sale de platou după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Cei doi au decis să își țină ascunsă la început povestea de dragoste pentru a se asigură că lucrurile funcționează între ei.

Anunțul că formează un cuplu a fost făcut într-un mod neașteptat de către Vlad Gherman. Aceasta a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini cu femeia care l-a cucerit alături de o descriere cu subînțeles.

„Da! Răspunsul la întrebarea voastră e “da”, a scris Vlad Gherman în dreptul postării.

Relația actorilor s-a consolidat odată cu trecerea timpului. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și au planuri mari de viitor împreună.

Deși au o relație de invidiat acum, nu mulți știu faptul că Oana Moșneagu și Vlad Gherman se cunoșteau dinainte de a fi împreună. Aceștia au povestit într-un interviu când s-au văzut pentru prima oară, dar și cum a început povestea lor de iubire.

Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu, de fapt

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.