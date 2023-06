Vlad Gherman, declarație de dragoste emoționantă pentru Oana Moșneagu: „Iubesc să învăț să te iubesc”. Cum a reacționat actrița

Vlad Gherman i-a scris o declarație de dragoste emoționantă iubitei sale, Oana Moșneagu. Cum a reacționat tânăra când a citit mesajul de dragoste de la iubitul ei.

Vlad Gherman, declarație emoționantă pentru Oana Moșneagu în mediul online | Instagram

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an și le merge din ce în ce mai bine. Cei doi se iubesc și nu ezită să arate asta cu fiecare ocazie. Recent, Vlad Gherman a scris un mesaj emoționat pentru iubita sa în mediul online. Iată cum a reacționat Oana Moșneagu când a citit rândurile scrise de iubitul ei.

Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu în mediul online

Vlad Gherman este de mulți ani în sfera publică și nu ezită să împărtășească cu fanii lui din mediul online gândurile sale. Actorul a fost deschis încă de la început în privința relației sale cu Oana Moșneagu, iar acum nu ezită să arate cât de mult se iubesc. În trecut, cei doi au apelat la terapie de cuplu, chiar la început de relație, spunând că au avut nevoie să fie ghidați de un specialist pentru a avea un start bun în relație. Amândoi aveau un bagaj emoțional mare, astfel că, au avut nevoie de timp pentru a se adapta.

Astfel, în rândurile scrise pe Instagram, Vlad Gherman spune că învață zilnic să o iubească pe Oana, semn că cei doi încă depun eforturi zilnic pentru a avea o relație sănătoasă.

„Ea si cu mine suntem doi adulti la scoala. Invatam impreuna in fiecare zi sa iubim. E greu sa treci clasa fara restante, e greu sa iei 10 la toate materiile care fac parte din programa scolara a iubirii. Impreuna suntem mai disciplinati, impreuna invatam mai bine si am inceput amandoi sa venim acasa cu carnetul plin de note bune! Speram sa fim premianti de la un an la altul mai ales ca aceasta scoala nu se termina niciodata 🥹❤️ @oana_mosneagu iubesc sa invat sa te iubesc!”, a scris Vlad Gherman în mediul online.

Profund emoționată de cele citite, Oana Moșneagu a reacționat imediat în comentarii: „Măi, iubituleeeee”.

De asemenea, sentimentele descrise de actor cu atâta sinceritate în mediul online, au fost apreciate și de fanii celor doi.

„Ce cuvinte frumoase, Vlad!”, „Vaaaaaaiiiii!!! Ce frumos ai asemuit dragostea cu școala!”, „Cei mai frumoși iubiți din întreaga lume”, „Pe zi ce trece ne umpleti inima cu din ce in ce mai multa bucurie. Va iubim și ne bucurăm ca va putem urmări”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

