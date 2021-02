Mesajul transmis de Edward Sanda iubitei lui, Cleopatra Stratan, la împlinirea unui an de relație

Citește și: Cleopatra Stratan și Edward Sanda, noua imagine din dormitor atrage atenția fanilor pe Instagram

Cei doi tineri sărbătoresc un an de relație, iar Edward a făcut un gest foarte romantic. A postat pe contul său de Instagram cu peste 100.000 de urmăritori o fotografie adorabilă cu iubita lui, de la Castelul de Lut, Valea Zânelor, iar mesajul este unul care îți taie răsuflarea:

“1 an de când ti-am spus ca TU ești unică in lumea asta și că ești fata alături de care vreau să îmi petrec întreaga viață!

Îți mulțumesc pentru sufletul pe care îl ai și pentru iubirea necondiționată pe care mi-o porți!

Te iubesc infinit , #WifeyForLifey !

Asta e primul an!

Mai urmează 100000 împreunăăă! ❤️💋🔥 @cleopatrastratan”

Fotografii a strâns peste 8.000 de aprecieri, iar comentariile de felicitare ale fanilor au curs.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cleopatra și Edward