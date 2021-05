Meseriile ascunse ale Lidiei Fecioru. Cum a reușit să cunoască succesul

Lidia Fecioru, astrologul de la Antena 3, este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă a decis să dea cărțile pe față și să vorbească despre viața sa zbuciumată pe care a avut-o, dar și despre meseriile sale din trecut.

În prezent, este bioterapeut şi unul dintre cei mai renumiți parapsihologi de la noi din țară, însă nu a fost atât de ușor să cunoască succesul.

Ce meserii ascunse a avut Lidia Fecioru

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Lidia Fecioru a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul vieții și despre cât de mult i s-a schimbat viața, după ce a decis să plece de acasă.

"Viața mea s-a liniștit de când am plecat. Am muncit foarte mult, dar zbuciumul a fost până atunci, pentru că am făcut facultate, am făcut școală de coafeză ca să am o meserie. Tot timpul tata îmi spunea că meseria este brățară de aur. Am fost 6 ani coafeză, iar de fiecare dată când aveam examenele îmi luam concediu.", a dezvăluit ea pentru Antena Stars.

De asemenea, Lidia Fecioru a fost pasionată de medicină, însă nu și-a dorit niciodată să lucreze în acest domeniu.

"Mi-am ales specializarea, criminalistică medicină legal, morfologie, îmi plăcea tot ce ținea de misterele morții. Încă de când am intrat la facultate gândul meu era să mă fac neurochirurg, cred că eram un bun neorochirurg.", a mai spus ea.

Astrologul a mărturisit că pasiunea sa pentru acest domeniu s-a născut odată cu venirea sa în Moscova, unde a făcut 6 luni școala de parapsihologie.

"Pe mine nu eu m-am făcut cunoscută, oamenii m-au făcut cunoscută, pentru că am muncit foarte mult. Dacă stau să mă întreb câtă lume mi-a trecut mie prin mână din țară, cam un sfert din țară mi-a trecut prin mână. Erau zile întregi, săptămâni întregi când aveam 100 de oameni care îmi intrau în casă, pe care am pus mâna. Mă simțeam obosită doar când întrerupream activitatea și nu mai făceam ședințe.", a mai adăugat Lidia Fecioru, vizibil mândră de cariera sa și fericită pentru tot ce a realizat.

Deși a avut o viață tumultoasă, Lidia Fecioru a făcut tot ceea ce i-a plăcut, iar vibrațiile energetice au ajutat-o mult să nvadă partea bună a lucrurilor.