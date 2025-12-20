Mihaela Rădulescu și-a pierdut recent mama și a transmis un mesaj sfâșietor de emoționant. Descoperă ce detalii dureorase a scos vedeta la iveală.

Vineri, pe 19 decembrie 2025, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj sfâșietor pe pagina sa oficială de Instagram, anunțând momentele cumplite prin care trece. Vedeta și-a pierdut mama și a împărtășit detalii emoționante.

Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor de emoționant, după ce și-a pierdut mama. Ce detalii dureroase au ieșit la iveală

La aproape cinci luni după ce l-a pierdut pe partenerul său de viață, celebrul Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură dureroasă de la viață.

Mama vedetei s-a stins din viață, iar detaliile scoase la iveală de către vedetă sunt dureors de emoționante.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, aș fi avut nevoie de zâmbetul mai mare decât viața și de îmbrățișările sale, de modul în care îmi spunea că totul va fi bibne. Așa cum am avut nevoie și de minunata mea mamă și de familia mea atunci când Felix a murit. Mi-am pierdut și mama și acest „și” doare extrem de tare. Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați într-un mod prea șocant, prea rapid, prea trafic, prea devreme unul după celălalt…Tot continui să îmi spun că voi rămâne dreaptă și voi înfrunta toate provocările vieții. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, ci doar a suferit prea mult din cauza durerii prin care am trecut în ultimele cinci luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut duce. Bunele, iubitioarele și sincerele mame vor resimți dublu durerea copiilor lor.

Într-o zi, când o să fiu ceva mai puternică, o să vă spun întreaga poveste a vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt foarte multe lecții de învățat de către toți din asta. Pentru moment, vă rog să-mi permiteți să spun un imens MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut atât de multă grijă de mama mea la Spitalul Elias, adică întregii echipe de neurologie. Doctorul Petrescu mi-a ținut mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atât de mult timp, fiindcă este cel mai bun medic. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, doctor, terapeut-sunteți îngeri, toți.

Mi-am petrecut fiecare moment posibil cu mama și a fost extrem de greu…Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu e niciodată ușor, pentr nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult, aceasta este adevărata durere…Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost acolo pentru fratele meu (…) și tuturor celor care le-a păsat și au încercat să îmi fie buni prieteni în ultimlee 5 luni. Am fost mai tăcută ca niciodată pentru că unele vremuri întunecate nu au nevoie de public. O să revin în curând, o să încerc să revin la viață, la bucurii și vremuri mai bune.

Draga și frumoasa minunata mea mamă, să te odihnești în pace. Ai fost cea mai bună mamă și cea mai bună bunică, ai fost o profesoară iubită pentru atâtea generații, ai fost mereu inspirația mea. Îmbrățișează pe Felix și pe tata acolo sus…”, a fost mesajul extrem de emoționant transmis de Mihaela Rădulescu.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care i-au transmis mesaje de condoleanțe și de încurajare în acest momente dureroase.