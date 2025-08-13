Antena Căutare
Gestul făcut de Cătălin Botezatu pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a povestit designerul

Cătălin Botezatu a apelat la un gest copleșitor după moartea lui Felix Baumgartner. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că designerul are o relație specială cu Mihaela Rădulescu. Așadar, acesta nu a ezitat să-i transmită un mesaj pentru a vedea cum se simte.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 16:03 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 16:42
Cătălin Botezatu a apelat la un gest copleșitor după moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu trece prin momente grele de când iubitul ei, Felix Baumgartner, s-a stins din viață. Acesta a murit în cursul zilei de joi, 17 iulie 2025, într-un accident cu parapanta. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru celebrul parașutist.

Deși a trecut aproximativ o lună de la tragicul incident, vedeta nu poate trece peste marea pierdere. Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner trăiau o frumoasă poveste de iubire de 13 ani, iar legătura dintre ei era profundă.

Citește și: Felix Baumgartner, înmormântat în mare secret. Cine au fost singurele persoane prezente și ce a apărut pe sicriul lui

În aceste clipe dificile, vedeta are aproape membrii familiei și prietenii. Printre cei care îi transmis gânduri pozitive și încurajări se numără și Cătălin Botezatu. Recent, designerul a apelat la un gest copleșitor.

Ce a făcut Cătălin Botezatu pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner

La scurt timp de la moartea lui Felix Baumgartner, Cătălin Botezatu a decis să-i transmită un mesaj Mihaelei Rădulescu pentru a se asigura că este bine. Designerul a dezvăluit că vedeta l-a fascinat întotdeauna cu inteligența sa sclipitoare.

Mai mult, acesta a punctat faptul că Mihaelei Rădulescu i-a fost extrem de greu să se despartă de sufletul său pereche, motiv pentru care suferința este și mai mare.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă. Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie 'accident', dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație.

Citește și: Cu cine s-a întâlnit Felix Baumgartner cu câteva zile înainte să moară. Ce detaliu a ieșit la iveală: „Sunt extrem de tristă”

A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

De asemenea, designerul a mai evidențiat faptul că Mihaela Rădulescu are nevoie de o perioadă de liniște pentru a-și putea reveni după moartea iubitului ei.

„Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai adăugat Cătălin Botezatu, conform sursei citate mai sus.

