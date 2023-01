Mihai Traistariu vrea copii clonați: ”Să fie la fel ca mine, olimpici la matematică!”. Exclude total posibilitatea de adopție

Mihai Trăistariu face mărturisiri tulburătoare! Bărbatul își dorește copii clonați, mini-copii Trăistariu. Acesta nu vede adopția ca pe o soluție, motivând că nu își dorește să crească “copilul altuia” și, în cazul în care, el nu găsește femeia potrivită, nu exclude ideea ca în viitor să se cloneze și să crească clonele sale.

Nu este pentru prima dată când artistul șochează opinia publică în privința "alegerilor" sale. Acesta a mărturisit în trecut că vrea să facă transplant de corp, iar în cazul în care nu ar găsi un partener potrivit, s-ar căsători și cu un robot.

Mihai Trăistariu ar vrea copii, dar aceștia să fie propriile clone. Bărbatul este încântat de ideea să aibă dublurile sale mai mici pe care să le pregătească pentru viitor

Despre posibilii săi copii, acesta spune că și-ar dori să aibă multe calități precum inteligența sa și să fie olimpici la matematică precum el a fost. Bărbatul continuă să creadă că noile tehnologii îl vor ajuta să aibă viața pe care și-o dorește și să-și creeze copii după bunul său plac, chiar din “coasta” lui, am putea spune! De asemenea, într-un alt interviu el a mai spus că și-ar clona și mama, care a decedat acum 16 ani.

“De ce nu ai fi de acord cu înfierea unui copil?”, întreabă reporterul Antena Stars.

Mihai Trăistariu a fost extrem de deschis să abordeze subiectul: “Aș vrea să am copiii mei, nu copiii altora, pentru că nu știu genetic ce moștenesc. Ei nu știu în ce stadiu pot să-i aduc. Eu am de exemplu, pisici văd cât de intens și de complex mă ocup de niște banale pisici, da, păi de copiii mei pe care o să-i vreau doxă de carte și poate cântăreți, poate artiști poate să știe la fel ca și mine, olimpici la matematică.”

Artistul vrea un copil exact ca el pe care să-l pregătească pentru viitor:“Nu mă încântă ideea, dar nu sunt împotrivă! Nu mă încântă ideea să înfiez un copil. Am văzut vedete care nu reușesc să facă copii pe cale naturală și înfiază copii. Asta e un lucru lăudabil și un lucru frumos, dar eu nu mă văd în stare, prefer să nu am deloc decât să știu că e al altuia. Dacă nu o să reușesc să îi am, deși o să reușesc în viață, dar n-am găsit nici femeia potrivită, prefer să îi clonez dacă va fi posibila clonarea în viitor, aș vrea să fie un copil exact ca mine, pentru că atunci am să-l instruiesc de mic”.

“Să știe exact ce are de făcut pe viitor, dacă aș putea să mă clonez și să am, cumva, un copil care să fie chiar clona mea. Vreau să am propriii copii și îmi place ideea de familie! La taică-meu în familie au fost 10 frați și la maică-mea 15, deci eu sunt familist, de fel.

Trebuie să găsesc persoana exact! Dacă nu se va putea, prin absurd, poate există situații în care fie femeia, fie bărbatul, fie amândoi nu pot face copii și atunci nu sunt adeptul înfierii unui copil. Nu-mi place ideea să-l iau pe al altuia. Vreau să fie tot din mine și ca să fie de mine singura soluție ar fi”.

