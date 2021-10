Mirela Vaida răspunde criticilor fanilor săi. "Bat inspre 40 si cred ca m-am cam linistit". Ce reacții a stârnit în mediul online

Mirela Vaida, frumoasa prezentatoare extrem de îndrăgită, a simțit nevoia să le explice fanilor ei ce se întâmplă cu noul ei stil și de ce a dorit să abordeze un look diferit față de cel cu care i-a obișnuit până acum, ori de câte ori apărea în platoul Acces Direct.

Mirela Vaida, noul look cu care a atras atenția tuturor

Într-o postare recentă, Mirela Vaida a scris pe Instagram:

“Vaaai!! Cum?? Nu-mi mai tapez eu parul? Nu-mi mai fac eu bucle de cucoana?? Dar nu-mi mai dau eu ruj rosu mat cu depasire de contur?🥺🥺 Doamne, ce se intampla cu mine? 😳😳 Nimic.. bat inspre 40 si cred ca m-am cam linistit... Ce triiist!! 😩😩 Nu sunt pregatita!! 😎☺️♥️🔥 #mirelavaida #home #evening #farabucle🙈 #tvhost #tvshow #tvanchor @acces_directoficial #live #antena1 #momof3 #make-up @florisfetcu #styled @ellidatoma”

Postarea Mirelei Vaida este formată din 4 fotografii în care prezentatoarea emisiunii Access Direct apare cu un look natural, purtând un machiaj simplu, cu ruj nude și părul netapat. Fanii nu au putut trece cu vederea acestă postarea, iar comentariile cu complimente la adresa Mirelei Vaida au curs. De asemenea, postarea a adunat mii de aprecieri.

Care a fost reacția fanilor

“Ești superbă și foarte talentată și îți stă bine oricum 😘❤❤”

“uoau doamna Mirela Vaida sunteți cea mai adorabilaă doamnă din lume 😮😮😮😮😮😮❤️❤️❤️❤️❤️îmi place foarte mult părul dumneavoastră și îmi place foarte mult aveți o ținută foarte superbă uoau 😮😮😮😮😮😮😍😍😍❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏”

Citește și: Cosmina Scăunașu, noua asistentă tv de la Acces Direct. Cum arată aceasta

“Unica moldoveanca frumoasa din televiziune.Respect❤❤🌹🌹🌹”

“Iti sta muuult mai bine asa! 😍”

“Te înțeleg perfect 😅Când am împlinit 40 m-am panicat 😂Acum am aproape 48 și nu i-as schimba pt nimic in lume 😆E doar o cifră draga mea 🤗💋♥️”

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanelor Mirelei Vaida care o apreciază pe prezentatoare indiferent de ce look ar alege să poarte. Frumoasa blondină este foarte atentă la imaginea ei, ori de câte ori apare în la TV și nu se neglijează nicio secundă, chiar dacă are un program extrem de încrâcat, fiind mama a trei copii.

Mirela Vaida, mama a trei copii superbi

Mirela Vaida se mândrește cu cei trei copii ai săi care cresc pe zi ce trece. Prezentatoarea de la Acces Direct își ține la curent fanii cu privire la viața ei de familie.

Citește și: Mirela Vaida, schimbare radicală de look. Cum s-a fotografiat prezentatoarea TV înainte de a începe un nou sezon din Acces Direct

Mirela Vaida petrece timpul alături de copiii săi. Printre activitițile făcute împreună, se numără gătitul, iar prezentatoarea Acces Direct a publicat recent o imagine în care apare alături de cei trei copii ai săi în bucătărie. Fanii au fost surprinși să vadă cât de mult au crescut cei trei copii ai vedetei.

Prezentatoarea de la Acces Direct se mândrește cu trei copii. Deși are un program foarte încărcat la muncă, Mirela Vaida nu uită niciodată să petreacă momente de neuitat alături de micuții ei, cei care îi bucură sufletul și îi aduc zâmbetul pe buze.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express