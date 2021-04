Mirela Vaida zâmbește din nou după atacul cu pietroiul. Ce surpriză le pregătește vedeta fanilor

Mirela Vaida le pregătește o surpriză fanilor Acces Direct. Îndrăgita prezentatoare s-a pozat recent cu un zâmbet fermecător pe buze, anunțând că filmează o ediție specială a emisiunii pentru Paște.

Mirela Vaida s-a fotografiat într-o ținută specială, ținând în un iepuraș, unul dintre simbolurile Sărbătorilor Pascale.

Ce surpriză pregătește Mirela Vaida pentru fanii ei

Îndrăgita prezentatoare a trecut printr-o perioadă grea, după ce a fost atacă în direct cu un pietroi, însă și-a propus să se adune și să-și recapete forțele.

Mirela Vaida a postat pe Instagram o fotografie realizată într-un decor de-a dreptul special, iar fanii au fost entuziasmați și nu au ezitat să o complimenteze pe frumoasa prezentatoare.

„Ești o femeie specială”, „Ești minunată”, „Vă rugăm să fiți puternică”, „O doamnă grațioasă”, sunt câteva dintre comentariile pe car ele-a primit îndrăgita prezentatoare a emisiunii Access Direct, în dreptul fotografiei realizate la filările pentru ediția specială de Paște.

Mireleva Vaida a fost atacată în direct cu un bolovan în platoul emisiunii Acces Direct

Vineri, 19 martie, Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct și-a văzut moartea cu ochii când o femeie a intrat în platou și a aruncat spre ea cu o cărămidă.

Faptul că femeia și-a dat jos hainele a vrut să atragă atenția asupra ei, nu doar prin gestul său de a arunca cu acel pietroi. Nimeni nu a văzut-o pe femeie pentru că s-a dezbrăcat afară, într-un loc ferit de ochii privitorilot, după cum arată camerele de supraveghere de la exteriorul clădirii.

Femeia care a atacat-o a speculat momentul și ținta ei clară, potrivit inspectorului Aurel Moldoveanu, a fost clar prezentatoarea emisiunii Acces Direct. Starea de șoc a Mirelei Vaida poate totuși să îi creeze trauma pe viitor.

Se pare că în imagini atacatoarea este însoțită de o altă femeie care i-ar fi oferit detalii despre cum ar trebui să acționeze. Aceasta e posibil să îi fi oferit indicații când și cum ar trebui să procedeze.

Complicea a rămas la distanță și a urmărit-o pe femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida cum se dezbrăca, așteptând atacul. Se pare că femeia complice vorbea la telefon cu cineva înainte ca atacatoarea să intre în platoul Acces Direct și să încerce să o lovească pe Mirela Vaida.

Cine este Mirela Vaida

Mirela Boureanu Vaida este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România. Îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 a fost de-a lungul timpului prezentatoarea nu doar emisiunii „Acces Direct”, ci și a show-urilor „Mireasă pentru fiul meu” și „Totul pentru dragoste”.

În prezent este și concurenta noului sezon de Te cunosc de undeva! 2021. În plus, vedeta este și actriță și în 2018 am putut s-o vedem în musicalul de succes „Mamma Mia”.

Născută în data de 16 martie 1982 la Târgu Frumos, vedeta are în prezent vârsta de 38 de ani. Aceasta a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și Facultatea de Drept din cadrul Universității București, s-a specializat apoi cu un Master în Dreptul Comunității Europene în cadrul Facultății de Drept a Universității București, un an mai târziu, aceasta a mai făcut un master, de data aceasta în Comunicare și Relații publice, din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice. De asemenea, prezentatoarea este iubitoare a muzicii și a participat și la Eurovision.