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Momente grele pentru Mara Bănică! Mama prezentatoarei TV a ajuns la spital. Mărturisirea dureroasă: „Ani de zile am ocolit…”

Mara Bănică trece prin momente dificile, după ce mama sa a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internată în spital. Situația a fost cu atât mai greu de suportat pentru prezentatoarea TV cu cât locul în care se află acum mama ei este același în care și-a pierdut tatăl.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:15 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:39
Mara Bănică, mărturisiri dureroase | Facebook
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Mara Bănică este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din țara noastră. La momentul actual, ea prezintă o emisiune la Antena Stars, numită Spynews TV Live, acolo unde vorbește în special despre viețile vedetelor din țara noastră.

Mama Marei Bănică are probleme de sănătate

Prezentatoarea de la Antena Stars a povestit că a evitat mult timp să treacă prin apropierea unității medicale în care tatăl său și-a petrecut ultimele zile. Internarea mamei a făcut-o însă să se întoarcă în locul care îi amintește de una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Mai mult, cele două evenimente au avut loc în aceeași zi și pe aceeași secție a spitalului.

Mara Bănică a rememorat clipele în care își vizita tatăl la Terapie Intensivă, dar și momentul în care a primit vestea cumplită că acesta nu mai este. Deși spune că are încredere că mama sa se va însănătoși, vedeta recunoaște că îi este greu să facă față emoțiilor provocate de această situație.

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Scrisoarea emoționantă pe care i-a dedicat-o tatălui său

Nu este pentru prima dată când jurnalista vorbește public despre dorul pe care îl poartă tatălui său. De când acesta a murit, Mara Bănică a păstrat un obicei special: în fiecare an îi scrie o scrisoare în care îi povestește ce se mai întâmplă în viața ei și a familiei.

Într-unul dintre mesajele dedicate părintelui său, vedeta i-a vorbit despre copiii săi, despre schimbările din viața lor și despre cât de mult și-ar dori să mai poată glumi împreună. Prezentatoarea i-a povestit inclusiv despre fiul său, Dima, care a crescut și se pregătește pentru o nouă etapă a vieții, dar și despre micuța Donca, ce a început grădinița.

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