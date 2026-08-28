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Alexandru Constantin se alătură Marei Bănică la Spynews TV Live. O zi în plus de show, din 31 august

Spynews TV Live vine cu două noutăți din 31 august. Prezentatorul TV Alexandru Constantin se alătură Marei Bănică în calitate de cohost al emisiunii, iar telespectatorii se vor putea bucura de show și în ziua de vineri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 10:07 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 10:08
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Alexandru Constantin se alătură Marei Bănică la Spynews TV Live. O zi în plus de show, din 31 august | spynews
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Astfel, Spynews TV Live va putea fi urmărit de luni până vineri, de la 21:30 până la miezul nopții, într-o formulă care aduce mai mult spectacol și o întâlnire în plus cu publicul, în fiecare săptămână.

Un nou duo se pregătește să aducă, seară de seară, informație, exclusivități, povești și reacții în direct. Din 31 august, telespectatorii Spynews TV Live o vor vedea pe Mara Bănică împărțind platoul cu Alexandru Constantin, într-o formulă care promite să aducă un plus de dinamism, experiență și spontaneitate emisiunii.

Aproape 20 de ani în televiziune, experiență în spatele și în fața camerelor și o carieră începută foarte devreme: Alexandru Constantin se alătură Spynews TV Live cu energia și experiența unui om pentru care televiziunea a devenit, încă din adolescență, un mod de viață. A debutat la doar 14 ani la un post local din Oradea, unde a început cu o rubrică de știri mondene și, de-a lungul anilor, a trecut prin numeroase roluri în televiziune, de la realizator, până la producător și prezentator.

Dincolo de televiziune, Alexandru Constantin este, la bază, actor, absolvent al Facultății de Arte, o pasiune care i-a rămas aproape și care se regăsește în felul în care comunică, ascultă și construiește fiecare apariție în fața publicului. Parcursul său profesional a inclus atât zona de entertainment și lifestyle, cât și știrile, ceea ce i-a oferit o experiență amplă în televiziunea live.

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Astfel, Alexandru Constantin declară „După 18 ani de televiziune și o etapă de 5 ani de știri care m-a maturizat enorm, întoarcerea pe ecran, în entertainment, vine exact la momentul potrivit. Propunerea Antena Stars m-a prins în punctul în care voiam o nouă dinamică profesională, o provocare la cel mai înalt nivel. Spynews Live va fi un show alert, unde aduc toată rigoarea mea de jurnalist într-o zonă de infotainment, acoperind perfect intervalul de Prime Time și Late Night. Showbiz-ul are nevoie de o perspectivă proaspătă, de eleganță și de întrebări puse inteligent. Să fac echipă cu Mara Bănică, de luni până vineri de la 21:30, va fi cu siguranță electrizant. Suntem caractere diferite, dar tocmai acest contrast va aduce publicului un show complet. Ne vedem din 31 august, live, să schimbăm regulile jocului.”.

Pentru Mara Bănică, venirea lui Alexandru Constantin reprezintă o nouă provocare și, totodată, o întâlnire între doi oameni cu personalități puternice și stiluri distincte de televiziune. Experiența celor doi promite un duo dinamic, capabil să transforme fiecare seară într-un spectacol live, cu informații de ultimă oră, exclusivități, invitați și momente neașteptate. „Mă bucur că îl voi avea alături de mine pe Alexandru Constantin. Sunt convinsă că împreună vom aduce un plus de energie, dinamism și profesionalism emisiunii Spynews Live. Este o colaborare care pe care o privesc cu mult entuziasm, pentru că sunt convinsa că experiența, energia și profesionalismul lui vor aduce un plus important emisiunii. Sunt nerăbdătoare să construim împreună ediții frumoase, dinamice și cât mai aproape de public. Mă bucur de această nouă experiență și simt că va fi una foarte frumoasă pentru amândoi, dar mai ales pentru cei care ne urmăresc.”.

Începând din 31 august, Spynews TV va putea fi urmărit de luni până vineri, de la 21:30, la Antena Stars.

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