Mara Bănică, victorie în instanță în conflictul cu Oana Zăvoranu. Ce sumă trebuie să plătească acum vedeta

Mara Bănică a câștigat procesul cu Oana Zăvoranu. Instanța a decis plata de daune morale și interdicții privind atacurile online la adresa jurnalistei.

Mara Bănică a reușit să obțină victoria în instanță în conflictul său juridic cu Oana Zăvoranu. Oana trebuie acum să îi plătească vedetei o sumă impresionantă și va avea mai multe obligații față de Mara, după ce a jignit-o în mediul online.

Magistrații au decis, în cele din urmă, că jurnalista a fost victima unor atacuri online nejustificate. Oana Zăvoranu va avea de plătit suma de 25.000 de lei. Mai mult, actrița nu va mai putea face nicio referire la viața privată a Marei Bănică și este obligată să înceteze difuzarea materialelor care ar putea să o defăimeze. Pe lângă interdicția de a-i mai menționa numele, Oana Zăvoranu va fi silită să achite despăgubirea financiară destul de consistentă.

Conflictul a început după ce Oana a jignit-o în repetate rânduri pe Mara Bănică în mediul online. Disputa a fost una lungă, dar finalul pare să fi fost favorabil pentru Mara Bănică. Totul a pornit după ce Oana a postat mesaje și acuzații grave la adresa jurnalistei. Prezentatoarea de televiziune nu a stat mult pe gânduri și a ales să meargă în instanță pentru a-și apăra imaginea și a-și face dreptate.

Jurnalista le-a cerut magistraților oprirea jignirilor prin ștergerea clipurilor de pe internet, dar și plata unor despăgubiri. Judecătorii din Sectorul 1 au analizat dosarul și au decis că Oana Zăvoranu este cea care a greșit. De altfel, exista deja o hotărâre mai veche care o obliga pe Oana să scoată de pe TikTok filmările în care o ataca pe Mara Bănică.

Prin noua sentință, situația a devenit mai clară pentru Mara Bănică, iar Oana trebuie să plătească pentru jignirile aduse. Instanța a stabilit că aceasta va achita daune morale și va respecta interdicțiile impuse privind utilizarea numelui și a informațiilor despre viața jurnalistei.

Ce sumă trebuie să plătească acum vedeta

În plus, costurile procesului vor fi acoperite tot de Oana Zăvoranu, conform deciziei judecătorilor. Sentința poate fi atacată în instanță, iar Oana are la dispoziție o lună pentru a face recurs.

„Admite în parte cererea. Obligă pe pârât (Oana Zăvoranu) să plătească reclamantului (Mara Bănică) suma de 25.000 de lei cu titlu de despăgubiri reprezentând daune morale. Obligă pe pârât să nu mai folosească numele reclamantului, aspecte legate de viața publică și privată a acestuia sau expresii care să conducă la identificarea reclamantului în mediul online, TV, public şi să elimine din mediul online şi public înregistrarea video postată pe contul său de pe aplicaţia TikTok din data de 25 ianuarie 2025”, a citat publicația Viva.

