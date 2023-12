Nicole Cherry, ipostaza sexy în care a apărut la plajă, în Dubai, de ziua ei. Cât de bine arată în costum de baie cântăreața

Faimoasa cântăreață a atras privirile admiratorilor cu apariția sa fermecătoare și senzuală în costum de baie, etalând o siluetă tonifiată și un zâmbet strălucitor pe plaja luxoasă din Dubai.

Cu un costum de baie sexy, care îi evidențiază atuurile fizice, Nicole Cherry a captat atenția tuturor privitorilor și a demonstrat încă o dată de ce este considerată o prezență iconica în industria muzicală și de divertisment.

Pe lângă aspectul său uimitor, Nicole Cherry și-a arătat abilitățile în ceea ce privește distracția și aventura. Ziua de naștere a fost marcată de momente de neuitat, iar plaja din Dubai a devenit un cadru perfect pentru petrecerea sa.

Fanii vedetei au fost la rândul lor încântați să vadă cât de bine se simte și cât de bine arată idolul lor într-un mediu atât de exotic.

Pe lângă apariția sa impecabilă, Nicole Cherry a transmis și un mesaj de încredere și fericire prin intermediul rețelelor sociale. Postările ei au devenit rapid virale, iar comentariile admiratorilor nu contenesc să laude frumusețea sa naturală și abilitatea de a se bucura de viață.

Vedeta a demonstrat încă o dată că știe cum să se bucure de viață și să își împărtășească fericirea cu fanii săi. Cântăreața a arătat fabulos, iar fanii ei au putut să vadă cât de fericită este la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Nicole Cherry și-a conturat bustul la medicul estetician

Nicole Cherry a vorbit și despre intervențiile estetice pe care le are. Artista nu s-a sfiit să recunoască faptul că la 19 ani a apelat la implanturi mamare. Cântăreața a explicat că și-a dorit dintotdeauna să aibă sânii mai mari și a ales să-și îndeplinească acest vis optând pentru implanturi cu silicon.

„Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților.

Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură. Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry.