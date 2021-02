Nicole Kidman, imaginea înduioșătoare din copilărie. Cum arăta una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood atunci

Nicole Kidman este una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood. Aceasta a devenit rapid celebră și a cunoscut succesul datorită rolurilor sale din filme, precum "The Hours", "Strangerland", "Hemingway & Gellhorn", "Before I Go to Sleep", "Margot at the Wedding", "The Stepford Wives", "Batman Forever", "Grace of Monaco" și "Queen of the Desert".

Starul de la Hollywood s-a făcut rapid remarcată datorită talentului său în arta actoriei și a modului în care și-a gestionat fiecare eveniment important din viața sa. Deși este o actriță extrem de cunoscută, frumoasa blondină își ține departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor viața personală.

La cei 53 de ani, actrița arată de-a dreptul spectaculos și se mândrește cu cele mai frumoase trăsături, însă foarte puțini știu cum arăta în copilărie, din acest motiv, Nicole Kidman a publicat pe rețelele sociale una dintre cele mai adorabile imagini, care a înduioșat inima fanilor săi și a generat o mulțime de comentarii pozitive.