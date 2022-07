Nuami Dinescu a ajuns la spital. Care este starea ei de sănătate în prezent și ce a transmis actrița. Ce e nevoită să facă

Nuami Dinescu se cofruntă de ani întregi cu probleme la articulații, iar acest aspect a făcut-o să meargă la spital pentru a căuta rezolvare cât mai rapidă. Face fizioterapie și kinetoterapie.

Nuami Dinescu a mers la spital pentru a începe o serie de proceduri. Iată cu ce se confruntă vedeta

Actrița Nuami Dinescu a spus că practică fizoterapie și kinetoterapie, însă nu mai poate căra și ridica greutăți.

„Da-i-ar Dumnezeu sănătate cui a inventat RMN-ul. Știți cum e? E ca atunci când un vecin da gaură în pereti cu bormașina iar celălat taie gresie cu flexul și tu ești între ei.

Aici e ritm, nu glumă, o dă delicat, așa dintr-una în alta. Cu amendamentul cî ai căști și se aude așa, de departe. Și e răcoare.

Să ținem de inventatori și de medicii buni, am stat acolo 40 minute și m-am rugat de sănătatea lor. Și a mea, de ce să mint', a scris actrița pe rețelele de socializare.

Nuami Dinescu a dezvăluit la „Chefi la cuțite” prin ce chinuri a trecut ca să ajungă actriță

De data aceasta, în bucătărie și-a făcut apariția celebra actriță Nuami Dinescu. Pentru cei care nu știu, aceasta este un mare fan al îndrăgitului show culinar și, în sezonul 9, aceasta a decis să își facă o doză de curaj și să apară în fața idolilor săi!

„Aoleu, mamă! Nu vreți să știți ce emoții am eu, că gătesc astăzi. Pentru că una este să gătesc eu pentru prietena mea, care are adăpost de animale, și voluntarii ei, care mănâncă săracii ce le duc eu acolo, și alta e să vin și să-i văd pe chefi cum taie prin farfurie și zic că nu e blatul făcut cum trebuie, că e prea tare, că e prea moale, că nu are gust sau e dulce. Dar eu fac asta de drag, îmi sunt foarte dragi”, a mărturisit actrița, în timp ce și-a pregătit ingredientele pentru gătit.

Ca să îi surprindă pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Nuami Dinescu a decis să pregătească o rețetă proprie de tort cu pateu de pui. În timp ce a trebăluit de zor prin bucătărie, vedeta a povestit detalii mai puțin știute din viața sa!

„Indiferent tot ce am făcut eu în viața asta, ceva din mine m-a dus într-o altă zonă. Povestea asta cu teatrul și cu talentul nu știi de unde îți vine, e de la Dumnezeu. Eu am terminat un liceu de construcții și apoi am venit în București, unde am lucrat vreo patru ani într-un atelier de geamuri și schelă. Am simțit nevoia să fac altceva și m-am întâlnit cu un coleg, eu stăteam la un cămin de nefamiliști pe atunci.

Mi-a spus că el cântă într-un cor, la ansamblul artistic al UTC. Mi-a zis că oamenii ăia au și trupă de teatru și i-am zis că vreau și eu să mă duc. A doua zi m-am dus și le-am zis că vreau să intru în trupă. Mi-au dat un text de Caragiale, la prima vedere. Am citit și au început toți să râdă, ei s-au prins că am ceva cu meseria asta. Repetam la spectacolul ăsta și între timp făceam și meditații și munceam și 12 ore pe șantier. Ăsta a fost începutul, am tras ca un câine turbat până am intrat la facultatea de teatru”, a fost dezvăluirea de senzație făcută de concurenta emoționată.

