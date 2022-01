O mai ții minte pe Urinela, iubita lui Axinte din Vacanța Mare? Cum arată acum Ani Crețu și cu ce se ocupă

Acum, Ani Crețu arată nu cu mult diferit, de parcă anii care au trecut nu i-au atins deloc chipul. Ba mai mult, ea pare că a întinerit.

Este mamă, actriță și recent a devenit și scriitoare după ce a lansat o carte unică în România. Inspirată de suferința propriului copil, Ani Crețu a scris o carte în care vorbește despre intoleranța la histamină, o alergie foarte puternică și greu de controlat.

Micuțul ei, Adan, are această problemă din primele luni de viață: „Tot ce am învățat am dat și dau mai departe, fiind un suport pentru mii de mame cu care vorbesc despre viața alergicilor. Astfel încât să își trăiască viața dincolo de panică, frustrare și neputință.

Frica, necunoașterea și dragostea de mamă se împletesc în fiecare suflet care îmi cere ajutorul. Ajutor pe care îl ofer pro bono. De ce? Pentru că am trecut și încă sunt pe acest drum al mamelor cu copii alergici”.

Cum arată acum Ani Crețu, Urinela din Vacanța Mare

Ani Crețu și-a păstrat silueta de invidiat. Deși a devenit mamă și anii au trecut, timpul a fost foarte blândă cu ea.

De asemenea, ea spune că nu a apelat la ajutorul medicilor esteticieni decât o dată, în 2008. Atunci ea și-a mărit sânii.

În prezent, Ani Crețu lucrează la Teatrul Ion Creangă și se ocupă de fiul ei, Adan. Ani a divorțat în urmă cu mult timp, însă și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat care i-a dăruit băiețelul.

Cei doi se înțeleg de minune, recunoaște actrița. Sunt împreună de peste 13 ani.

„Eu îmi știu minusurile, dar el mi le știe mai bine și nu a încercat niciodată să mi le schimbe. Dacă rezistăm de 13 ani este pentru că nu ne călcăm pe bătături. Eu știu exact ce butoane să nu apăs la el, el știe exact ce butoane să nu apese la mine.

Nu îmi amintesc să ne fi certat (cum aud că se ceartă unii cu jigniri și cu țipete). Noi când ne „certăm” nu vorbim, mă rog, eu nu vorbesc până când nu îmi așez în minte situația. Mereu discutăm. Mult, despre orice”, a spus ea pentru playtech.

