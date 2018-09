Lovitură de grație pentru Viorel Lis. Din păcate, pentru fostul primar nu se mai poate face nimic!

Desi Oana Lis a promis ca-i va fi alaturi sotului sau la bine si la rau, se pare ca vedeta se comporta de parca el nu ar exista.

Potrivit celor mai noi informatii aparute in lumea mondena, sotia luiViorel Lis flirteaza cu barbati insurati. Si… spre ghinionul ei “s-a ars” zilele trecute, dupa ce sotia unuia dintre ei a descoperit conversatii deocheate.

Aventura Oanei Lis a avut loc in timpul vacantei recente de la malul Marii Negre. Flirtul vedetei s-a desfasurat atat pe plaja, unde barbatul cu verigheta pe deget s-a oferit sa-i curete trupul de nisip, cat si in hotel. Si asta pentru ca acelasi domn s-a autoinvitat in camera in care era cazata sotia lui Viorel Lis, care a fost incantata de propunerea primita, informeaza cancan.ro.