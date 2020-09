Oana Roman, apariție îndrăzneață în costum de baie. Vedeta a slăbit foarte mult: "Ești superbă!"

Nu sunt perfecta dar nici nu mi doresc asta. Am 44 de ani si sunt sănătoasă , sunt împăcată cu mine si nu trăiesc dupa regulile si dorințele nimănui. Fac doar cum simt si daca prin ce fac reusesc sa fiu exemplu altora, e bine. Daca nu, eu tot pe drumul meu merg.

