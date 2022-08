Oana Roman, cu ochii în lacrimi pe Internet. Ce s-a întâmplat cu mama ei, Mioara Roman, după ce s-a accidentat grav

Mioara Roman, mama Oanei Roman, trece prin momente dificile după ce a suferit o accidentare serioasă. Aceasta a ajuns de urgentă la spital în urmă unei căzături grave în complexul în care se recupera.

La scurt timp de la evenimentul nefericit, fiica lui Petre Roman a apărut pe rețelele sociale cu ochii în lacrimi, povestind despre starea de sănătate a femeii care i-a dat viață. Pentru că este foarte activă în mediul online, Oana Roman a ținut neapărat să le vorbească prietenilor virtuali despre cum se simte mama ei.

Oana Roman a vorbit cu lacrimi în ochi despre ce s-a întâmplat cu mama ei, după accidentare

De curând, vedeta și-a îngrijorat urmăritorii de pe Instagram cu un InsaStory în care avea lacrimi în ochi și vocea tremurândă. Oana Roman le-a transmis internauților prin intermediul postării că mama ei începe să se simtă din ce în ce mai bine, după accidentarea dură.

Aceasta a dezvăluit faptul că a fost să o viziteze pe Mioara Roman și a rămas surprinsă de cât de rapid se recuperează aceasta.

„Am fost la mama... s-a întâmplat ca o minune. Este din ce în ce mai bine, după ce vineri când am văzut-o, credeam că se va recupera foarte greu. (...) Eram foarte îngrijorată. Azi a mers, a fost la masă, la gimnastică și am găsit-o pe fotoliu liniștită. (...) Cei de la centru m-au ajutat cu o infirmieră care să stea permanent cu ea și s-a recuperat extraordinar”, a dezvăluit Oana Roman, vizibil emoționată și fericită.

Vedeta a ținut să mulțumească pentru tot efortul oamenilor care au avut grijă de mama ei, după accidentarea gravă.

”Sunt atât de fericită că nu vă puteți imagina că mama se recuperează extraordinar, am găsit-o stând pe fotoliu, era bine. Vreau să le mulțumesc mult acestor oamenii că au avut grijă de ea și doamne ajută să fie tot așa în continuare”, a mai adăugat ea pe Instagram.

În urma declarațiilor făcute de Oana Roman se poate înțelege faptul că Mioara Roman se simte tot mai bine. În ultima perioadă, mama vedetei s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

De ce boli suferă Mioara Roman, mama Oanei Roman

Mioara Roman își trăiește bătrânețea într-o reședință pentru vârstnici, unde se bucură de cele mai bune condiții și îngrijiri medicale. Aceasta are nevoie zilnic de ajutorul personalului medical autorizat deoarece suferă de mai multe boli, printre care se numără Parkinson, diabet și reumatism.

„Ea are nevoie zilnic și în permanență de îngrijire, de monitorizare, de diverse proceduri și tratamente kinetoterapeutice, masaj, medicamente și altele. Timp de 10 zile în fiecare lună face un tratament cu perfuzii. Trebuie să facă kinetoterapie și masaj în fiecare zi pentru că are o pareză la o mână și nu o mai poate folosi deloc”, a povestit Oana Roman în urmă cu câteva luni.

