CRBL, prima reacție după ce s-a spus că relația cu Olga Guțanu are zilele numărate: „Calmează-te!”

CRBL și Olga Guțanu au avut o primă reacție după ce, în presa, s-a vehiculat că ar avea probleme în relație, din cauză că el e prea gelos. Iată ce se întâmplă cu ei, de fapt!

După divorțul de soția lui, CRBL și-a refăcut viața amoroasă alături de Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât el. Artistul și iubita lui au fost surprinși mai întâi de paparazzi, iar, mai apoi, au început să fie tot mai activi pe TikTok, acolo unde postează mai multe clipuri împreună.

Recent, însă, Cancan a citat o sursă apropiată cuplului care ar fi declarat că CRBL ar fi devenit extrem de posesiv. Redăm mai jos declarațiile:

„O terorizează cu mesajele, mai ales când pleacă la ședințe foto sau prezentări prin străinătate, o sună cu video ca să vadă cu cine e. Este bolnav de gelozie! La început, Olgăi îi plăcea să primească multă atenție, dar, acum, a început s-o deranjeze comportamentul lui, să-i justifice mereu ce face și unde merge. Este ca un leu în cușcă când nu dă de Olga, îi este frică probabil să nu dea curs mesajelor de la alți bărbați, pentru că sunt mulți care îi fac complimente și testează terenul. Nu cred că o să mai reziste mult relația lor, are balta prea mult pește, iar Edi (n.r. – CRBL) nu pare sigur pe el”, ar fi declarat un apropiat al celor doi pentru Cancan.

Iată cum au reacționat CRBL și Olga Guțanu la aceste declarații!

Prima reacție a lui CRBL, după ce s-a zvonit că el și Olga Guțanu au probleme în relație din cauza geloziei

CRBL și Olga Guțanu au decis să răspundă acestor zvonuri prin intermediul unui clip postat pe TikTok. Declarațiile i-au fost citite de artist iubitei sale, iar întregul dialog a devenit viral.

„Hai să îți citesc o știre senzațională: <<Se întoarce roata după divorț pentru CRBL? Relația cu tinerica Olga are zilele numărate. (...) O terorizează, este bolnav de gelozie>>”, i-a citit CRBL iubitei sale.

„Hai măi, citești chiar asta? Tot?”, a spus Olga, vizibil amuzată de declarațiile apărute în presă.

„Iubita mea, trebuie să fim informați, trebuie să știm ce se întâmplă în țara asta. Citim presa, iubita mea!”, a continuat CRBL. „Calmează-te!”, a zis Olga, încercând să pară că vrea să-l calmeze pe artist, care i-a răspuns în glumă: „Nu îți bate joc, știi că sunt bolnav. Când mă ia gelozia, nu știu ce iese din mine. Te rog frumos, stai și ascultă”.

CRBL, dezvăluiri despre relația cu noua lui iubită, Olga

Invitat în cadrul unui podcast, CRBL a vorbit deschis despre noua lui relație, și despre cum percepe diferența de vârstă dintre el și Olga Guțanu, iubita lui.

„Evident că simt diferenţa de vârstă. Pentru mine oglinda nu spune 46 de ani și nu mă refer la cum arăt, eu așa mă simt. Eu am ales altceva în viață, am ales să fiu altfel. Sunt mult mai energic, eu nu simt că am 46 de ani și ar trebui să opresc toate motoarele. Şi eu sunt destul de nebun, iar Olga este la fel de nebună și se pare că nebunia asta este benefică relaţiei noastre”, a spus artistul.

„Am aflat că sunt gelos, nu știam că sunt. Am descoperit la mine o formă de gelozie foarte interesantă. Sunt gelos, dar experiența îmi spune să nu fiu atât de gelos și mă lupt cu mine să înțeleg lucrurile, să văd altfel. La mine s-a manifestat prin a pune o sută de mii de întrebări și a încerca să știu eu de ce, unde, cu cine. Încerc să înțeleg și să administrez gelozia. Și ea este geloasă, cu toate că nu fac nimic în direcţia aia, nu am creat motive. Mie nu îmi place joaca asta de cuplu, nu îmi plac jocurile. Eu urăsc minciuna”, a spus CRBL, citat de elle.ro.

