Oana Roman le răspunde fanilor curioși dacă s-a împăcat cu Marius Elisei: „Este încă disponibil, domnișoarelor!”

Oana Roman își provoacă fanii să-i pună diverse întrebări pe rețelele sociale. Recent, fiica lui Petre Roman a organizat pe Insta Story o sesiune de întrebări și răspunsuri. Una dintre întrebările pe care le-a primit Oana Roman a fost dacă s-a împăcat cu fostul soț, Marius Elisei, iar aceasta a explicat că se văd, își vorbesc, au petrecut și sărbătorile împreună, de dragul fiicei lor, însă nu se pune problema refacerii relației.

„Te-ai împăcat cu Marius Elisei?”, a fost întrebarea pe care Oana Roman a primit-o pe Instagram de la un fan.

Oana Roman, despre Marius Elisei: „Este încă disponibil, domnișoarelor!”

Vedeta a răspuns cât se poate de clar că Marius Elisei este încă disponibil, pentru că ea nu mai are o relație amoroasă cu fostul soț.

„Dacă te referi la o relație, nu! Ne vedem, am fost în vacanță de Paști pentru că Isa și-a dorit să fie cu noi amândoi și în rest cam atât. Este încă disponibil, domnișoarelor!”, a spus Oana Roman pe rețelele sociale.

Cum a reacționat Marius Elisei după ce s-a speculat că și-a făcut o nouă relație

Fostul soț al Oanei Roman a vorbit despre viața lui personală și despre spectualțiile care au apărut în ultima vreme. Toate aceste zvonuri au apărut în urma vacanței pe care a avut vedeta în Egipt, iar refuzul lui Marius Elisei a pus pe toată lumea pe gânduri.

"Nu am vrut să mă duc pentru că am avut alte priorități, din punctul meu de vedere. Pentru a câștiga o pâine, pentru a plăti chiria, pentru a face rost de bani ca să plătesc anumite datori. Am avut o perioadă mai agitată care în continuare este un pic mai dificilă, voi scăpa și totul o să fie bine. Cu copilul pot să mă duc orincând și oriunde. (...) Acum nu mai suntem împreună ca să mergem ca o familie, cred eu." a spus el despre motivul pentru care nu le-a însoțit pe fiica lui și Oana Roman în vacanța din Egipt.

Citește și: Oana Roman, primele declarații despre o nouă iubire. Cât de mult o afectează divorțul de Marius Elisei: "Mă apasă singurătatea!"

Marius Elisei s-a înfuriat peste măsură în urma speculațiilor aduse asupra lui, însă a ținut neapărat să lămurească faptul că nu se află într-o relație, nu vrea să facă nuntă cu nimeni și nu va avea un copil.

"Sunt foarte supărat și iritat pentru faptul că s-au băgat copii la mijloc. Îmi mai doresc copii, dar nu poți să te joci chiar așa! Din spculațiile care s-au scris se înțelege că am pe cineva cu care vreau să fac nuntă și că este însărcinată, mai mult decât atât, s-a scris că mă feresc de Islabela sau de ce o să spună Oana. Pentru mine asta este un pas foarte important, iar dacă aș face acest lucru, cu siguranță, primul pas este să o integrez pe Isabela în noua mea relație, apoi Oana ar trebui să știe cine este persoana care îmi e alături. (...) Așa mi se pare normal!", a mai mărturisit el pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Mai mult decât atât, Marius Elisei a dezvăluit faptul că își mai dorește copii, iar Oana Roman știe acest lucru.

"Poți să spui despre mine ce vrei, că sunt cu o bogată, că sunt cu o săracă, orice, dar nu băga copii. Sunt 4 luni aproape de când am divorțat, iar povestea asta semănă cu cea din trecut. Nu sunt într-o stare foarte bună, dar încerc să trec peste.", a mai adăugat fostul soț al vedetei.

Citește și: Oana Roman, noi dezvăluiri după divorț. Ce spune vedeta despre posibilitatea unei noi relații și ce simte pentru Marius Elisei

Marius Elisei a mai spus că nu știe dacă mai există o șansă de împăcare cu fosta soție, însă relația dintre ei este mai bună ca în trecut.