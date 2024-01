Oana Roman, luată la rost de urmăritori după ce a precizat că poartă mărimea S la haine. Cum le-a dovedit că spune adevărul

Oana Roman a iscat o serie de discuții în mediul online, după ce a arătat ce mărime poartă la haine. Iată cum le-a pus vedeta la punct pe cele care au contestat-o și au făcut-o mincinoasă!

Totul a pornit după ce Oana Roman a îmbrăcat o rochie și le-a spus urmăritorilor că îi este cam mare, cu toate că era mărimea S. Tot ea a ținut să precizeze că e o variantă „oversized”. Ulterior, Oana Roman s-a trezit cu mai multe mesaje în care a fost făcută mincinoasă. Iată cum a reacționat!

Oana Roman le-a arătat urmăritorilor ce măsură poartă la haine

Pentru a lămuri orice situație și a le închide gura ”cârcotașilor” din mediul online, Oana Roman a postat un alt videoclip în care a ținut să precizeze că, fiind un model „oversized”, rochia ar fi echivalentul mărimii M sau L. Ulterior, ea le-ar fi arătat răutăcioșilor și eticheta articolului de îmbrăcăminte, potrivit Spynews.

„S-au activat baragladinele că am spus că rochia de pe mine este S oversize și au început să-mi scrie că sunt mincinoasă și nu am cum să încap într-un S. Fiind oversize, se potrivește la un M-L, asta am și explicat. Una mi-a zis să-i trimit eticheta, la propriu, mi-a zis să-mi fac o poză la eticheta rochiei că vreau să văd ce măsură e. Cam atât de departe s-a ajuns cu boala psihică în România, în online vreau să spun. Ca să înțelegeți, o să mă dezbrac și o să vă arăt eticheta ca să nu dormiți bine la noapte.”, a spus Oana Roman la secțiunea de Instastory, citată de Spynews.

Cum a încheiat Oana Roman anul 2023

Oana Roman a mărturisit, într-o postare pe rețelele de socializare, că a încheiat anul 2023 cu o energie bună, deși a avut o perioadă tare complicată. Însă, ea a ales să se îmbărbăteze și să meargă mai departe plină de încredere.

„Starea mea de final de an. Energie bună! A fost un an complicat tare, cu multe momente în care mi-am zis: <<gata, nu mai pot!>> Și apoi imediat mi-am zis: <<Pot! Alții duc mai greu, mult mai greu. N-am voie să nu mai pot>>. Și având încredere în mine, merg pe drumul meu! Cel mai bun este încă să vină!”, a scris Oana Roman pe rețelele ei de socializare, citată de sursa menționată mai sus.