Cine este femeia pe care Marius Elisei a părăsit-o pentru Oana Roman. Cum arată fosta iubită a bărbatului

Înainte să o cunoască pe Oana Roman, Marius Elisei a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Florentina Gheorghe. Tânăra a fost părăsită înainte de nuntă pentru că bărbatul își dorea să înceapă o viață nouă alături de fiica lui Petre Roman.

Marius Elisei a intrat în atenția publicului după ce a cunoscut-o pe Oana Roman. Cei doi au avut o relație mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată pe nume Isabela. În 2021, fiica lui Petre Roman și fostul ei soț au decis să divorțeze.

Vedeta și tatăl copilul ei nu au stat separați prea mult timp. Aceștia s-au împăcat de dragul fetiței lor, însă lucrurile nu au funcționat. Așadar, Oana Roman și Marius Elisei au pus punct definitiv relației la începutul anului 2023.

În prezent, fostul partener al vedetei și-a refăcut viața amoroasă. Mai mult, bărbatul pare mai îndrăgostit ca niciodată de actuala iubită pe care i-a prezentat-o și fiicei sale. Isabela a cunoscut-o deja pe Gabriela.

Pentru că a fost întotdeauna discret, puțini sunt cei care știu faptul că Marius Elisei a luat o decizie uluitoare atunci când a întâlnit-o pe Oana Roman. Se pare că bărbatul și-a părăsit fosta iubită înainte de nuntă pentru a începe o relație cu vedeta.

Florentina Gheorghe, fosta iubită a lui Marius Elisei, a scos la iveală detalii neștiute despre relația lor

Florentina Gheorghe, fosta iubită a lui Marius Elisei, a rupt tăcerea și a dat cărțile pe față chiar la televizor. Aceasta și-a făcut apariția la emisiunea lui Dan Capatos, unde a povestit despre relația cu fostul soț al Oanei Roman.

Din 2009 până în 2013, Marius Elisei a format un cuplu cu Florentina Gheorghe. Pentru aceasta, el a fost prima dragoste, însă lucrurile au stat diferit în cazul bărbatului.

„Ne-am cunoscut pe un site de socializare, am vorbit o perioadă pentru a ne cunoaște, să vedem dacă avem ceva în comun. După ceva timp, ne-am schimbat numerele de telefon și am decis să ne întâlnim. Mie mi-a plăcut mult de el, a fost primul bărbat din viața mea. Eu aveam 19, el 21. Ne-am întâlnit într-o zonă din București, el a venit cu un trandafir. Eu eram întoarsă cu spatele, el m-a luat și m-a sărutat. Am rămas surprinsă, nu mi se întâmplase așa ceva până atunci. Eram emoționată, a fost dragoste la prima vedere.

El era puțin ciudățel la început, nu voia să fie sunat, a spus că nu îi place să fie foarte agasat. Am încercat să înțeleg. Cred că a fost cea mai lungă relație pentru amândoi. Plângeam foarte des pentru că eu eram foarte emotivă. Mă deranja că nu voia să ne scriem. Nu ne-am mutat împreună, ne mai vizitam însă.

El a vrut să ne despărțim. După un an de zile, timp în care nu am vorbit, el m-a contactat, ne-am împăcat. Apoi ne-am mutat împreună, după opt luni. În cerusem să ne sunăm mai des”, a mărturisit Florentina Gheorghe la Xtra Night Show de la AntenaStars.

„Pai... într-o seară în care dispăruse câteva ore de acasă și cu toții ne întrebam unde ar putea fi, părinții lui crezând că a plecat cu mașina mea ca să mă ia de la job. Dar, surpriză! El cu siguranță era în oraș la întâlnire. A venit acasă destul de pierdut, spunându-mi că el vrea să fie singur, însă clar nu a putut să-mi spună motivul ferm, deși eu bănuiam că va fi cu Oana Roman.

Chiar eu îi făcusem legăturile! Ei s-au cunoscut la un cabinet de avocatură unde în acea vreme Marius lucra ca asistent.... A venit acasă și mi-a spus că poate ar fi o oportunitate bună să apeleze la ajutorul ei (al Oanei Roman, n.r.) și poate în acest mod va putea, probabil, sa aibă ceva șanse să intre în televiziune. Atunci chiar eu i-am dat contactul ei (fiindu-mi clientă la un magazin renumit de mobilă) fără să-mi imaginez vreodată că-mi voi săpa chiar singură groapa.”, a mai povestit ea, potrivit click.ro.

Ce spune Florentina Gheorghe, fosta iubită a lui Marius Elisei, despre problemele bărbatului cu alcoolul

Tânăra a mărturisit faptul că Marius Elisei consuma alcool de când l-a cunoscut, susținând acuzațiile Oanei Roman.

„Da, erau foarte multe seri în care consuma alcool, în special bere. El a băut dintotdeauna. Eu din ce am citit, observ că el nu prea s-a schimbat. Gelos și cu mine a fost. Eu munceam pentru casă, el pentru țigări.”, au mai fost spusele Florentinei Gheorghe de la Xtra Night Show.