Oana Roman, schimbare totală de look. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare

Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare o fotografie unde a apărut cu o perucă gri care i-a schimbat în totalitate înfățișarea. Vedeta a făcut totul public, iar fanii au reacționat imediat.

Oana Roman, schimbare totală de look, pe rețelele de socializare

Oana Roman continuă seria de transformări cu care și-a obișnuit fanii, iar de curând, fiica lui Petre Roman a publicat o imagine în care a apărut total schimbată la nivelul părului. Vedeta, care este foarte activă pe rețelele de socializare, și-a uimit din noul urmăritorii cu o perucă specială, de culoare gri sau blond-cenușiu.

Este cunoscut faptul că Oana a intrat de ceva vreme într-o perioadă a transformărilor, atât din punct de vedere fizic, cât și a vieții personale. Vedeta arată mai bine ca niciodată și reușește de fiecare dată să se întreacă pe sine însăși. Iată că, a simțit nevoia de o schimbare radicală la nivelul capului și a vrut să vadă cum îi stă cu o perucă extravagantă, care i-a pus în evidență trăsăturile frumoase.

Fanii au reacționat imediat și i-au transmis mai multe mesaje, recompensând-o totodată și cu foarte multe aprecieri.

Alături de fotografie, Oana a ținut să scrie și câteva cuvinte: „Neața! Să avem o săptămână frumoasă. Poate scăpăm de ploi si vine vara mult așteptată!”, a scris ea.

De-a lungul timpului, relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a trecut prin schimbări drastice, dar iată că dragostea îi aduce constant împreună. El se gândește la împăcare, iar momentele prin care o surprinde cu buchete de flori sau cadouri, ar putea să i-o aducă înapoi pe mama fiicei sale.

Oana Roman și Marius Elisei sunt pe punctul de a reevalua starea relației lor, mai ales că de ceva vreme, bărbatul o surprinde cu buchete de flori care îi aduc zâmbetul pe buze fiicei lui Petre Roman. Vedeta a publicat destul de des fotografii cu surprizele făcute de el.

Oana Roman nu are o inimă de gheață, și chiar dacă au existat foarte multe tensiuni în viața de cuplu alături de bărbatul care i-a oferit un copil, Marius Elisei ar putea s-o recucerească și să-și refacă relația. Încă nu au vorbit despre împăcare, dar există o șansă pentru cei doi, ținând cont de actele de afecțiune făcute de el în ultima perioadă. Bărbatul a reușit să o surprindă plăcut la ceas de seară cu un buchet de flori superb pe care, mai apoi, ea l-a împărtășit și cu fanii ei de pe Instagram.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.

Iată că, el ar face orice să-i recâștige inima Oanei, iar încercările sale par să funcționeze, mai ales că ea împărtășește și cu fanii ei.

