Oanei Roman îi lipsește implicarea lui Marius Elisei la treburile casnice: „Se simte lipsa”

Fiica lui Petre Roman a început amenajările, iar lipsa unui bărbat în casă se simte puternic, așa cum a declarat ea.

Vedeta a povestit în cadrul reality-show-ului „Mămici de pitici, cu lipici”, unde participă în mod activ, despre cât de dificilă e viața acasă singură. După divorțul de Marius Elisei, viața Oanei Roman s-a schimbat drastic, acum trebuie să aibă grijă de toată casa, da și de fiica sa. Desigur, și Marius se ocupă de creșterea Izabelei.

Întreținerea casei și renovările interioare i-au căzut pe mână exclusiv Oanei, care încearcă să facă tot posibilul pentru a nu-i scăpa nimic de sub control. Însă vedeta recunoaște că uneori și-ar fi dorit să aibă alături un bărbat cu care să-și împartă treburile.

Oanei Roman îi lipsește prezența lui Marius Elisei în locuință

În cadrul ultimei ediții a emisiunii precizată mai sus, Oana Roman a fost filmată în timp ce se ocupă de treburile din interiorul casei, în special de renovarea bucătăriei de vară. De acea încăpere nu s-a îngrijit până în prezent, dar timpul destinat acestei activități a venit, iar Oana nu a stat locului și s-a pus pe treabă.

Și-a luat fiica, care și-a dorit să fie și ea implicată în proces, și a început pregătirile. Deși s-a organizat foarte bine, Oana admite faptul că mâna unui bărbat la treburile acestea ar fi fost ideală, semn că prezența în casă a lui Marius Elisei ar fi fost benefică.

„Se simte lipsa unui bărbat. Sunt singură, nu am un bărbat în casă cu care să mă ajute la treaba și bineînțeles că îmi prind urechile că nu știu să montez și mă iau nervii, nu mă pricep și o iau de la capăt, Izabela nu mai are răbdare să stea să mă ajute și trebuie să găsesc neapărat pe cineva care să vină să mă ajute să fac renovarea.”, a spus Oana Roman, în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Oana Roman, despre cum a afectat-o despărțirea părinților ei

Oana Roman a povestit despre cât de greu i-a fost să înțeleagă faptul că părinții acesteia nu mai puteau sta împreună, iar situația tensionată dintre ei nu a putut fi rezolvată. Totalitatea acestor incidente au făcut-o pe Oana să aibă nevoie de ajutor specializat, de terapie, hotărâre pe care a și luat-o pentru sănătatea ei.

“Peste momente de genul ăsta nu treci fără să mergi la doctor. Punct. Nu merge nici cu prieteni (...) sau doar cu credință și cu rugăciune. (...) Afecțiunile de tipul ăsta nu se pot rezolva decât la doctor”, spunea ea în urmă cu mai multă vreme.

În cadrul aceleiași emisiuni tv, unde a facut și declarațiile anterioare, vedeta a explicat că a suferit de atacuri de panică și anxietate, situații peste care a trecut doar cu ajutorul terapiei.

“Mult timp am fost și am făcut terapie și această terapie m-a ajutat apoi pentru că am învățat și exerciții, și anumite tehnici prin care poți să-ți combați stările de anxietate sau atacurile de panică”, a explicat Oana Roman.

„În continuare, despărțirea părinților mei mă afectează. Eu șiam că se va întâmpla, problema este cum s-a întâmplat și ce a urmat. Eu nu mi-am imaginat nicidoată că o să se ajungă în momentul în care nu își vor mai vorbi niciodată și nu se vor mai întâlni niciodată, și eu, în timpul vieții mele, deși ambii mei părinți sunt în viață, să nu mai pot să fac o poză cu ei, sau să iau o masă cu părinții mei”, a mai spus Oana Roman la Xtra Night Show, vizibil afectată de perioada în care Mioara și Petre Roman s-au separat.

