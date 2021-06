Marius Elisei își dorește să se întoarcă în brațele fostei soții, Oana Roman: „O iubesc. Îmi doresc o împăcare”

De-a lungul timpului, relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a trecut prin schimbări drastice, dar iată că dragostea îi aduce constant împreună. El se gândește la împăcare, iar momentele prin care o surprinde cu buchete de flori sau cadouri, ar putea să i-o aducă înapoi pe mama fiicei sale.

Oana Roman și Marius Elisei sunt pe punctul de a reevalua starea relației lor, mai ales că de ceva vreme, bărbatul o surprinde cu buchete de flori care îi aduc zâmbetul pe buze fiicei lui Petre Roman. Vedeta a publicat destul de des fotografii cu surprizele făcute de el.

Marius Elisei își dorește să se împace cu Oana Roman

Oana Roman nu are o inimă de gheață, și chiar dacă au existat foarte multe tensiuni în viața de cuplu alături de bărbatul care i-a oferit un copil, Marius Elisei ar putea s-o recucerească și să-și refacă relația. Încă nu au vorbit despre împăcare, dar există o șansă pentru cei doi, ținând cont de actele de afecțiune făcute de el în ultima perioadă. Bărbatul a reușit să o surprindă plăcut la ceas de seară cu un buchet de flori superb pe care, mai apoi, ea l-a împărtășit și cu fanii ei de pe Instagram.

Marius Elisei a făcut o serie de declarații în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, unde a povestit despre dorința sa de împăcare.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.

Iată că, el ar face orice să-i recâștige inima Oanei, iar încercările sale par să funcționeze, mai ales că ea împărtășește și cu fanii ei.

Marius Elisei nu se mai gândește să ajungă la altar

Întrebat dacă își mai dorește să ajungă la altar, el răspunde că nu.

„Din punctul meu de vedere, nu trebuie neapărat să fii legat printr-un act. Este suficient că suntem legați în fața lui Dumnezeu deoarece s-a ținut o slujbă și acea legare în fața Domnului nu ai cum s-o rupi. În fața Domnului încă suntem căsătoriți. Da, eu îmi doresc din toată inima (n.r. o împăcare, să fie o familie unită). Acum, să vedem, nu știu. Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar vom vedea. Da (n.r. împăcarea ar fi cel mai frumos lucru care i s-a întâmpla anul acesta). Cred că în adâncul ei, da, își dorește, cred, bănuiesc. Probabil e prea... să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”, a maii spus Marius Elisei.

Oana Roman, surprinsă de fostul soț

Oana Roman și Marius Elisei au reușit să ajungă la un numitor comun, de dragul fiicei. Și iată că fostul soț al vedetei încă reușește să îi pună zâmbetul pe buze, chiar și după ce au divorțat. Acesta a surprins-o la ceas de seară, atunci când resposabilitățile zilnice au ajuns-o și a mărturisit că se simțea obosită. Iată că Marius Elisei a reușit să îi aducă zâmbetul pe buze cu o surpriză la care ea nu se aștepta sub nicio formă.

Oana Roman a făcut totul public, semn că îi este foarte mulțumitoare. După lungi perioade în care cei doi nu credeau că vor mai găsi o posibilitate ca, de dragul fiicei, să poată rămâne în relații bune, Marius Elisei a reușit să o facă fericită, chiar dacă tensiunile dintre ei au generat multe subiecte în presă.

Fiica lui Petre Roman a publicat o fotografie pe rețelele de socializare unde le-a arătat prietenilor virtuali un buchet de flori superb, primit chiar de la fostul soț. Textul publicat pe fotografia cu această surpriză a fost de ajuns să ne facă să credem că aceștia au găsit o cale de a lăsa în urmă neînțelegerile și să poată comunica frumos, mai ales cu privire creșterea și educarea fiicei lor, Iza.