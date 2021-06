Oana Roman și Marius Elisei sunt divorțați, dar au sărbătorit la restaurant 7 ani de la nuntă: „Iubirea mea”

Oana Roman și Marius Elisei găsesc întotdeauna o cale de a se întoarce unul la celălalt. Chiar dacă de cele maimulte ori, fiica lor este liantul acestei permanente legături, aceștia par că ar fi găsit soluția de a se înțelege mai bine.

Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 7 ani de la nuntă, la un restaurat

Oana Roman și fostul soț, Marius Elisei, s-au revăzut și au mers la restaurant, cu ocazia celebrării a șapte ani de la nuntă. Aceștia au publicat imagini de la întâlnire, iar descrierile au lăsat loc de interpretare.

Citește și: Oana Roman, schimbare totală de look. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare

Cei doi s-au delectat cu meniuri extravagante și au făcut publice imaginile. Toate aceste momente pe care aceștia le împărtășesc pe rețelele de socializare ne fac să credem că ar urma să se împace. E clar că între ei încă mai există sentimente puternice, iar Marius Elisei a și declarat de curând faptul că și-ar dori ca povestea lor de dragoste să nu se fi terminat și să mai aibă o continuare.

Fostul soț al Oanei Roman încearcă să-și recucerească fosta soție și foarte des, în aceste ultime zile, a reușit să o surprindă pe fiica lui Petre Roman cu câte un buchet de flori, pe care mai apoi ea l-a împărtășit prin imagini și cu fanii ei.

Citește și: Mioara, mama Oanei Roman, din nou la centrul de recuperare. Iată ce mesaj a transmis fiica ei

Și Oana a scris câteva cuvinte despre sentimentele care încă ar mai exista între cei doi, iar cuvintele scrise de ea ar putea să ne facă să credem că cei doi au avut o discuție în care au vorbit despre împăcare.

Ba mai mult de atât, Marius Elisei a publicat pe contul personal de Instagram un clip de la restaurant, unde cei doi au cinat, iar descrierea a fost un simbol al iubirii lor: „La mulți ani...iubirea mea. La mulți ani, nouă...”, a scris el.

Citește și: Primele declarații ale Oanei Roman după surpriza primită de la Marius Elisei: „Este foarte complicat”

Marius Elisei își dorește să se întoarcă în brațele fostei soții

De-a lungul timpului, relația dintre Oana Roman și Marius Elisei a trecut prin schimbări drastice, dar iată că dragostea îi aduce constant împreună. El se gândește la împăcare, iar momentele prin care o surprinde cu buchete de flori sau cadouri, ar putea să i-o aducă înapoi pe mama fiicei sale.

Oana Roman și Marius Elisei sunt pe punctul de a reevalua starea relației lor, mai ales că de ceva vreme, bărbatul o surprinde cu buchete de flori care îi aduc zâmbetul pe buze fiicei lui Petre Roman. Vedeta a publicat destul de des fotografii cu surprizele făcute de el.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars, citat de spynews.ro.

Iată că, el ar face orice să-i recâștige inima Oanei, iar încercările sale par să funcționeze, mai ales că ea împărtășește și cu fanii ei.

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!