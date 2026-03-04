Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo

Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo

Vedeta a părăsit Dubaiul în plin haos, dar sora ei este încă acolo. Ce a povestit Brigitte Pastramă despre situația tensionată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 16:33 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 18:25
Galerie
Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. | Facebook

Momente greu de descris pentru Brigitte Pastramă în Dubai. Conflictul din Orientul Mijlociu este în plină desfășurare și pare departe de a se fi încheiat.

Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai

O mulțime de vedete din România se aflau în Dubai sau Abu Dhabi în vacanță și au încercat să se întoarcă acasă cu orice preț. Brigitte Pastramă locuiește de mai mult timp în zonă, însă conflictul a prins-o departe de zona tensionată.

Prezentarea de modă a noii sale colecții a salvat-o în adevăratul sens al cuvântului. Bruneta se afla în Europa, împreună cu fiica sa și o prietenă apropiată, după cum relatează presa. Totuși, vedeta a rămas îngrijorată deoarece sora sa, Cristina, se află încă în Dubai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”

Brigitte Pastramă are două surori: Cristina și Gabriela. În timp ce Gabriela a ales o viață mai discretă, sora mai mică, Cristina, este activă în mediul online și în diverse proiecte publice. Bruneta a fost preocupată de faptul că sora ei a rămas în Dubai în această perioadă tensionată.

Citește și: Brigitte Pastramă susține că a fost blestemată: „Nu reușeam să evoluez”. Declarațiile cu care soția lui Florin Pastramă a uluit

În mare parte a timpului, Brigitte locuiește în Orientul Mijlociu, unde a absolvit și cursurile unui institut de modă. Bruneta focoasă a postat pe conturile sale de social media câteva imagini de la prezentarea noii sale colecții, care a avut loc în Milano. Chiar dacă a trăit momente frumoase pe plan profesional, Brigitte nu poate să nu se gândească la atacurile din Dubai. O parte din familia sa se află încă acolo, iar conflictul pare că nu s-a încheiat.

Citește și: Brigitte Pastramă, ipostază rară alături de sora ei, Cristina Szeifert. Ce mesaj a lăsat Florin Pastramă la postarea soției sale

„Nu sunt în Dubai, din fericire. Marți am plecat de acolo, Sara este și ea cu mine, suntem bine. De trei zile suntem la Milano. Cu mine este o prietenă originară din Iran, care mă ajută cu hainele. Ea a plecat de cinci ani din Dubai și era îngrijorată. Am înțeles că au murit 40.000 de oameni în Iran, au fost conflicte. Pentru ea a fost groaznic, nu și-a mai văzut familia de atâția ani”, a povestit Brigitte pentru presă.

Ce s-a întâmplat cu sora lui Brigitte Pastramă

Sora lui Brigitte, Cristina, este încă în Dubai. Aceasta a făcut mai multe postări pe conturile sale de social media, participând la cine de lux și alte evenimente. În ciuda îngrijorărilor Brigittei, Cristina pare să-și continue rutina zilnică.

„Sora mea este în Dubai, stă în aceeași comunitate cu mine. Este bine, am sunat-o imediat ce am aflat situația. Am întrebat-o dacă este totul în regulă și, sincer, mi-a fost teamă pentru casa mea acolo, care valorează aproximativ 500.000 de euro. Din fericire, sora mea m-a asigurat că totul este ok”, a mai declarat Brigitte în interviu.

Citește și: Știai că Brigitte Pastramă și Cristina mai au o soră? Cum arată frumoasa Gabriela

Brigitte Pastramă și sora sa în Dubai

De altfel, Brigitte a spus că își dorește să revină în Dubai cât mai curând. Ea afirmă că nu se teme de conflict și că vrea să-și atingă obiectivele profesionale de pe agenda de lucru.

Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise. În trecut a vrut să-și ia viața, dar a fost salvat în ulti...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate" Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
Antena 3 Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979 Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
SpyNews Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise. În trecut a vrut să-și ia viața, dar a fost salvat în ultimul moment
Artistul RBD care a recăzut în patima substanțelor interzise. În trecut a vrut să-și ia viața, dar a fost...
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026 Catine.ro
Călin Donca rupe tăcerea despre procesul cu Dorian Popa: „Vreau să arăt întregii țări”
Călin Donca rupe tăcerea despre procesul cu Dorian Popa: „Vreau să arăt întregii țări”
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
VIDEO. Ministerul Afacerilor Externe: Un zbor de repatriere asistată din Egipt spre România are loc miercuri
VIDEO. Ministerul Afacerilor Externe: Un zbor de repatriere asistată din Egipt spre România are loc miercuri Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x