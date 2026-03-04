Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo

Vedeta a părăsit Dubaiul în plin haos, dar sora ei este încă acolo. Ce a povestit Brigitte Pastramă despre situația tensionată.

Momente greu de descris pentru Brigitte Pastramă în Dubai. Conflictul din Orientul Mijlociu este în plină desfășurare și pare departe de a se fi încheiat.

Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai

O mulțime de vedete din România se aflau în Dubai sau Abu Dhabi în vacanță și au încercat să se întoarcă acasă cu orice preț. Brigitte Pastramă locuiește de mai mult timp în zonă, însă conflictul a prins-o departe de zona tensionată.

Prezentarea de modă a noii sale colecții a salvat-o în adevăratul sens al cuvântului. Bruneta se afla în Europa, împreună cu fiica sa și o prietenă apropiată, după cum relatează presa. Totuși, vedeta a rămas îngrijorată deoarece sora sa, Cristina, se află încă în Dubai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...”

Brigitte Pastramă are două surori: Cristina și Gabriela. În timp ce Gabriela a ales o viață mai discretă, sora mai mică, Cristina, este activă în mediul online și în diverse proiecte publice. Bruneta a fost preocupată de faptul că sora ei a rămas în Dubai în această perioadă tensionată.

Citește și: Brigitte Pastramă susține că a fost blestemată: „Nu reușeam să evoluez”. Declarațiile cu care soția lui Florin Pastramă a uluit

În mare parte a timpului, Brigitte locuiește în Orientul Mijlociu, unde a absolvit și cursurile unui institut de modă. Bruneta focoasă a postat pe conturile sale de social media câteva imagini de la prezentarea noii sale colecții, care a avut loc în Milano. Chiar dacă a trăit momente frumoase pe plan profesional, Brigitte nu poate să nu se gândească la atacurile din Dubai. O parte din familia sa se află încă acolo, iar conflictul pare că nu s-a încheiat.

Citește și: Brigitte Pastramă, ipostază rară alături de sora ei, Cristina Szeifert. Ce mesaj a lăsat Florin Pastramă la postarea soției sale

„Nu sunt în Dubai, din fericire. Marți am plecat de acolo, Sara este și ea cu mine, suntem bine. De trei zile suntem la Milano. Cu mine este o prietenă originară din Iran, care mă ajută cu hainele. Ea a plecat de cinci ani din Dubai și era îngrijorată. Am înțeles că au murit 40.000 de oameni în Iran, au fost conflicte. Pentru ea a fost groaznic, nu și-a mai văzut familia de atâția ani”, a povestit Brigitte pentru presă.

Ce s-a întâmplat cu sora lui Brigitte Pastramă

Sora lui Brigitte, Cristina, este încă în Dubai. Aceasta a făcut mai multe postări pe conturile sale de social media, participând la cine de lux și alte evenimente. În ciuda îngrijorărilor Brigittei, Cristina pare să-și continue rutina zilnică.

„Sora mea este în Dubai, stă în aceeași comunitate cu mine. Este bine, am sunat-o imediat ce am aflat situația. Am întrebat-o dacă este totul în regulă și, sincer, mi-a fost teamă pentru casa mea acolo, care valorează aproximativ 500.000 de euro. Din fericire, sora mea m-a asigurat că totul este ok”, a mai declarat Brigitte în interviu.

Citește și: Știai că Brigitte Pastramă și Cristina mai au o soră? Cum arată frumoasa Gabriela

De altfel, Brigitte a spus că își dorește să revină în Dubai cât mai curând. Ea afirmă că nu se teme de conflict și că vrea să-și atingă obiectivele profesionale de pe agenda de lucru.