Cum comentează Ruxandra Luca absența din online: „Am ales să tac o perioadă”

Ruxandra Luca vorbește pentru prima dată despre absența sa din online: „Am ales să tac o perioadă”. Află motivele deciziei și ce mesaj transmite urmăritorilor săi.

Ruxandra Luca vorbește pentru prima dată despre absența sa din online: „Am ales să tac o perioadă” | Instagram

Ruxandra Luca a lipsit din mediul online în ultima perioadă, iar comunitatea sa, vizibil îngrijorată, a așteptat cu răbdare explicații. Se pare însă că așteptarea a luat sfârșit, iar prezentatoarea TV a ales să rupă tăcerea, dând dovadă de empatie, curaj și vulnerabilitate.

Cum comentează Ruxandra Luca absența din online

Într-o postare publicată pe contul său de Instagram, creatoarea de conținut și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor. Îmbrăcată într-o ținută casual și zâmbitoare, Ruxandra a încercat să explice motivul pentru care a ales să se retragă temporar din online.

Deși ar fi avut multe de spus, ea a preferat liniștea pentru o perioadă. A reflectat asupra evenimentelor din viața sa și a concluzionat că în tăcere și-a regăsit echilibrul. Căutarea echilibrului interior a fost unul dintre motivele principale pentru care a stat departe de ochii publicului.

Primul ei mesaj după această absență i-a îndemnat pe oameni la reflecție și asumare.

Ruxandra Luca, mesaj plin de emoție în mediul online

După ce a trecut printr-o situație intens mediatizată, Ruxandra pare pregătită să revină cu forțe noi în online. Prezentatoarea le-a vorbit urmăritorilor despre lecțiile învățate în această perioadă.

„Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața ei și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte”, a transmis Ruxandra.

Privind spre viitor, ea le-a promis urmăritorilor că se întoarce cu aceeași sinceritate care a caracterizat-o mereu. De asemenea, a vorbit despre valorile care o definesc: sinceritatea, demnitatea și iubirea.

Comunitatea sa a reacționat imediat, iar postarea a adunat mii de aprecieri și comentarii. Mesajele de încurajare nu au întârziat să apară.

„Ești un om minunat, bun, cald și, la finalul zilei, doar asta contează”, a scris colega sa, astrologul Bianca Nuțu.

„Mă bucur că ai găsit resursele să faci asta! Ești minunată!”

„Ne-a fost dor de tine!”

Comunitatea online i-a simțit lipsa, iar cei care o urmăresc pentru sfaturile sale de parenting așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua activitatea ei în perioada următoare.

În încheierea mesajului, Ruxandra le-a mulțumit celor care au ales să o cunoască dincolo de prejudecăți.

„Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot.”

Mesajul ei sincer și direct a pus-o într-o ipostază de vulnerabilitate care a ajutat-o să se conecteze și mai profund cu comunitatea sa.