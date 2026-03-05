Cum arată Marilu Dobrescu în costum de baie după operația de implant mamar. Influencerița a renunțat la vechile sutiene

Marilu s-a afișat în costum de baie la scurt timp după ce a fost supusă unei intervenții estetice la nivelul bustului.

Marilu Dobrescu s-a afișat în costum de baie la scurt timp după ce și-a pus silicoane | Instagram

La aproape 2 luni de la operația de augmentare mamară, Marilu a avut parte de o vacanță exotică, unde a purtat noile sale costume de baie. Influencerița a povestit pe rețelele sociale, înainte de operație, că va trebui să-și cumpere alte costume de baie.

Cum arată Marilu în costum de baie după ce și-a pus silicoane

Influencerița a publicat mai multe imagini cu ea în costum de baie, realizate în Bali.

La începutul lunii ianuarie, Marilu anunța că dorește să se bucure de o altă versiune a ei, motiv pentru care a decis să apeleze la o operație de augmentare mamară.

„Pur și simplu am vrut să mă bucur de altă versiune a mea: cu sânii mari. AM stat atâta timp cu sânii mici și am vrut să mă bucur și de mine în altă formă”, a spus Marilu

Marilu Dobrescu l-a avut alături pe iubitul ei în perioada dificilă a operației și a recuperării.

„Un lucru foarte interesant este că Tom a venit să mă ia și îmi amintesc doar că l-am văzut și, deși eram trează de o oră și jumătate, eu nu îmi aduc aminte absolut nimic. Mă simt călcată de tractor, dar mă simt ok, sunt bine. Ne-am uitat la ei să vedem cum arată (n.r. sânii) și momentan arată explodate, adică sunt foarte sus, dar o să coboare implantul în două săptămâni. Mă simt amorțită peste tot. M-am dus la baie și, efectiv, Tom a trebuit să îmi dea jos pantalonii și lenjeria, pentru că nu puteam”, a povestit Marilu Dobrescu, într-un vlog.

Totodată, Marilu a povestit că a avut o recuperare foarte dificilă.

„Am o recuperare super grea și dureroasă, dorm de la medicamente întruna, deci abia aștept să vă zic cum a fost experiența pentru mine, credeam că o să fie mai ușor. Nu am fost un caz norocos. Momentan blestem această alegere, având în vedere că nu pot să mă ridic singură în picioare sau să fac orice fără să simt că mi se rupe operația și că urmează să leșin lol, dar când mă uit în oglindă la rezultat parcă merită, abia aștept să vă arăt”, a spus influencerița.