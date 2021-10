Owen Wilson, actorul acuzat de fosta iubită că nu e implicat în creșterea fiicei sale. Ce a dezvăluit Varunie Vongsvirates

Varunie a declarat în exclusivitate pentru Daily Mail că Owen Wilson, fostul ei partener, nu doar că nu se implică în viața fetiței lor, dar el nici măcar nu a cunoscut-o pe micuța Lyla.

Owen Wilson nu și-a cunoscut niciodată cel de-al treilea copil

Se pare că Lyla este al treilea copil al celebrului actor din comedia Wedding Crushers. Fetița s-a născut în 2018, dar Owen, în vârstă de 52 ani, nu a văzut-o decât în poze. Faimosul actor își face timp pentru ceilalți doi copii ai săi mai mari, Finn, în vârstă de 7 ani, și Robert, în vârstă de 10 ani, pe care îi are cu femei diferite.

Varunie a postat de curând o nouă fotografie cu micuța Lyla de la aniversarea ei de 3 ani. Frumoasa Lyla seamănă leit cu tatăl ei, având ochii albaștri și părul blond.

“Din păcate, el nu a cunoscut-o niciodată”, a dezvăluit fosta parteneră a actorului.

De asemenea, Varunie a povestit într-un interviu mai vechi din 2019 că pe atunci l-a rugat pe Owen să se implice în viața micuței lor, dar acesta a refuzat. Fosta lui iubită, în vârstă de 37 ani, a declarant cu tristețe că actorul nu a cunoscut-o niciodată pe Lyla.

“Ne sprijină din punct de vedere financiar, dar nu a fost niciodată vorba despre asta. Lyla are nevoie de tată. E chiar ironic cum Owen joacă toate aceste roluri de tată, joacă rolul unui tată chiar și în noul său film, dar el nu și-a întâlnit fiica niciodată”, a mai adăugat Varunie.

Owen Wilson a jucat rolulu unui tată în filmul Wonder, din 2017 și va juca alături de Jennifer Lopez în filmul Marry Me, care va avea premiera în februarie 2022.

Relația dintre Owen Wilson și Varunie

Varunie și Owen au fost într-o relație timp de 5 ani. În 2018, când s-a născut Lyla, Owen a făcut un test de paternitate pentru a stabili dacă el este tatăl ei. La nașterea micuței, Owen nu i-a fost alături fostei iubite.

O sursă apropiată a celor doi a declarat pentru US Weekly că actorul ar fi spus că nu dorește custodie comună și nici nu vrea să le viziteze pe Varunie și fetița lor.

Owen mai are 2 copii din două relații anterioare. Pe Robert, în vârstă de 10 ani, îl are din relația cu Jade Duell, care s-a încheiat în 2011. De asemenea, actorul mai are un fiu pe nume Finn, în vârstă de 7 ani, cu Caroline Lindqvist, născut în 2014.

Într-un interviu din 2017 pentru show-ul lui Ellen, Owen vorbea deschis despre cât de mândru este de cei doi băieți ai săi, Robert și Finn, spunând că Finn îl vede pe Robert ca pe un exemplu.

Se pare că actorul petrece foarte mult timp cu cei doi băieței ai săi și adesea îi place să le citească povești.

